Petrol fiyat tahminini düşürdü

BofA ML, 2017 ve 2018 için Brent ve Batı Teksas türü petrol fiyatı tahminini aşağı çekti.

Bank of America (BofA) Merrill Lynch, Brent petrol ve Batı Teksas petrolü için 2017 ve 2018 yılı ortalama fiyat tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Daha önce Brent petrol için 2017 ve 2018 tahminlerini 61 ve 68 dolar/varil olarak duyuran BofA ML, bu tahminlerini 54 ve 56 dolar/varile indirdi.

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Batı Teksas petrolü için de 2017 ve 2018 tahminlerini 59 ve 63 dolar/varilden 52 ve 53 dolar/varile düşüren BofA ML, "Daha yumuşak arz/talep dengesi ve global stokların yüksek seviyeden düşmeye başlamaları petrol fiyatlarını gelecek 18 ayda 50-60 dolar/varil aralığında tutacak" öngörüsünde bulundu.

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