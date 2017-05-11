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Satışlarda 'Arda' etkisi

11.05.2017 - 13:17

Milli futbolcu Arda Turan'ın Barcelona'da forma giymesi, Türkiye'den İspanya'ya tatile gidenlerin sayısını artırdı. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Onaran bu ülkeye tur satışlarında yüzde 30 artış olduğunu söyledi.

Milli futbolcu Arda Turan'ın İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giymesi, Türkiye'den bu ülkeye tatile gidenlerin sayısını artırdı. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, Türkiye'den yurt dışına seyahat için gidenlerin sayısının yıllık ortalama 2,5 milyon olduğunu belirterek, Türk turistlerin tatillerinde ortalama bin doların üzerinde para harcadığını söyledi.

Onaran, son dönemde İspanya turlarının çok revaçta olduğunu ifade ederek, İspanya'ya tur satışlarının geçen yıl yüzde 30 arttığını bildirdi.

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Yurt dışı turlarda ortalama yüzde 15'lik artış yaşanırken, İspanya'ya turların bu artışın üzerinde bir ivme kaydettiğini belirten Onaran, bu artışta futbolun, özellikle Arda Turan'ın önemli etkisi olduğunu vurguladı.

"HER TURDA BARCELONA STADI GEZİLMEK İSTENİYOR"

Ali Onaran, "Bu, bilinç altında insanlara yer ediyor. İspanya'ya yaptığımız her turda Barcelona stadı (Camp Nou) gezilmek isteniyor. Biz öyle bir tematik tur satmadığımız halde futbol öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

Arda Turan'dan sonra İspanya'ya tur satışlarının yüzde 30 arttığını belirten Onaran, İspanya'ya gezilerin ortalama 399 avrodan başladığını, erken alınması durumunda İspanya turlarının 199 avroya kadar düştüğünü, söz konusu paket turlara uçak bileti, hava limanı vergisi, otel, rehberlik ve transfer gibi her şeyin dahil olabildiğini bildirdi.

Onaran, İspanya'ya bir haftalık tur fiyatının ise 500-800 avro arasında değiştiğini ifade ederek, "Yılda ortalama 70-80 bin kişi paket turlarla İspanya'ya gidiyor. Gidip de Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'yu görmeyen yok" dedi.


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