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Petrol arzı kısıntısı uzatılabilir

24.05.2017 - 09:20

Perşembe günü Viyana'da bir araya gelecek OPEC yetkilileri, arz kısıntısı anlaşmasının uzatılmasını tartışacak.

Petrol fiyatlarını desteklemek ve ekonomilerini canlandırmak isteyen OPEC ve grup ile birlikte hareket eden diğer üreticiler, Petrol arzı kısıntısının dokuz ay daha uzatılmasına ilişkin bir anlaşmaya varabilir.

Viyana'da bir araya gelecek yetkililerin diğer seçenekleri de altı aylık daha kısa bir anlaşma ya da arz kısıntısının gelecek yılın sonuna kadar sürmesi gibi tartışacak olmasına karşın fikir birliği anlaşmanın Mart 2018'e kadar sürmesi yönünde.

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Cezayir Enerji Bakanı Noureddine Boutarfa Viyana'da Salı günü gerçekleştirilen bir mülakatta, “Mevcut durumda dokuz ayda anlaştığımızı düşünüyorum. Fakat belki de yarın başka bir öneri olur” dedi.

Kuveyt Petrol Bakanı İssam Almarzooq, Salı günü konuya ilişkin yorumunda “herkesin” dokuz ayı henüz kabul etmediğini belirtti. Kazakistan ve İran konuya ilişkin görüşünü henüz açıklamayan ülkeler arasında bulunuyor.

Arz kısıntısı anlaşmasının başarılı bir şekilde uygulanmasından sorumlu altı OPEC ve OPEC dışı ülkenin yetkilileri Çarşamba sabahı Viyana'da bir araya gelecek. Konuya yakın kaynaklara göre yetkililer anlaşmanın -daha önce tartışıldığı gibi 6 ve 9 ay ya da 12 ay daha uzatılmasını tartışacaklar. Henüz 12 aylık uzatmayı açık bir şekilde destekleyen katılımcı ülke bulunmuyor.


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