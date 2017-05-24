Dolardaki değer kazancı ile dolar fiyatları yönünü sınırlı yukarı çevirdi, kabine revizyonuna gidilip gidilmeyeceği izleniyor. İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Turşucu, Dolar/TL'de 3.52-3.62 aralığındaki sıkışık seyrin korumaya devam ettiğini söyledi.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinde son bir haftada yaşanan her iki yönlü sert dalgalanmalar ardından Beyaz Saray'ın ekonomi politikaları alanında adım atmaya başlayacağı beklentisiyle doların uzun bir aranın ardından değer kazanmasına paralel dolar/TL'de yönünü yukarı çevirdi.

Geçen hafta 3.6415'e kadar yükselen dolar/TL bu haftaya ise 3.55'in hemen üzerinde başlamış ve dün gece saatlerine kadar anlamlı bir değişim göstermemişti. Kur dün günü 3.56'nın hemen üzerinde başladıktan sonra bu sabah güne 3.57 seviyesinde başladı. Dolar kuru saat 08.57 itibarıyla 3.58 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise aynı dakikalarda 4.0012 seviyesindeydi.

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FED TUTANAKLARI BEKLENİYOR

Yatırımcılar bugün Fed'in para politikası duruşu hakkında ipuçları edinmek için TSİ 21.00'de yayımlanacak olan toplantı tutanaklarını izleyecekler.

Yatırımcılar Fed'in Haziran ayında faiz artıracağını tahmin ediyor. Ancak doların son dönemdeki zayıf seyri göz önüne alındığında doların değer kazanacağı beklentisine sahip yatırımcılar para politikasında sıkılaşmaya yönelik ipuçlarını yakından izliyorlar olacaklar.

DOLARDA SIKIŞIK SEYİR DEVAM EDİYOR

İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "USDTRY paritesi 3.52-3.62 aralığındaki sıkışık seyrini korumaya devam ediyor. GOÜ para birimleri de ABD doları karşısında yatay bir seyir içerisinde bulunurken, forex piyasalarında USDTRY paritesi bu sabah 3.773 seviyesinde seyretmekte. Dolar endeksinde hafif bir yukarı yön gözlüyoruz ancak bu hareket pariteler döviz kurları üzerinde gözle görülür bir etki yaratmış değil. Bugün içeride herhangi bir veri akışı söz konusu olmazken içeride dikkatler kabinede yapılması konuşulan olası değişiklerde olmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerde kabine değişikliği piyasaların gündeminde olmaya devam edecek görünüyor. ABD kanadında ise bugün akşam Fed tutanakları beklenirken, piyasaları çok fazla etkilemesini beklemiyorum. Fed’in Haziran ayında faiz artırma beklentisinin zaten büyük ölçüde fiyatlamalara yansıdığını düşünüyorum" dedi.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye ilettiği bütçe tasarısının ardından ABD'nin ekonomi alanında adım atmaya başlayacağı beklentisiyle altı buçuk ayın dip seviyelerinden yükseldi.

Doların altı büyük para birimine karşı seyrini gösteren dolar endeksi 11 Mayıs'ta 100 seviyesine oldukça yakın seyrederken kısa sürede 97 seviyesinin altına inerek doların sert bir değer kaybı yaşadığına işaret etmişti. Dün gece saatlerinden itibaren ise endeksi 97.5 seviyesine doğru yükselişe geçti.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta yüzde 10.70, valörde son işlemde yüzde 10.68 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık yeni gösterge olan 15 Mayıs 2019 itfalı tahvilin ortalama bileşik faizi ise dün spot kapanışta yüzde 11.31 seviyesindeydi.

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