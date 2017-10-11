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OPEC'in petrol üretimi eylülde arttı

11.10.2017 - 16:40 | Son Güncelleme : 11.10.2017 - 17:00

OPEC günlük ham petrol üretimi, eylül ayında bir önceki aya göre 88 bin varil artarak 32 milyon 750 bin varile yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Petrol Piyasası Raporu'na göre, eylülde küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 410 bin artarak 96 milyon 500 bin varil oldu. Eylülde OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 310 bin varil arttı ve 57 milyon 57 bin 650 varile yükseldi. 

OPEC'in ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre günlük 88 bin varil yükselerek 32 milyon 750 bin varil olarak gerçekleşti. Konvansiyonel olmayan OPEC petrol üretimi de geçen ay günlük 6,3 milyon varil oldu. OPEC'in eylülde küresel petrol üretimi içerisindeki payı böylece yüzde 34 seviyesinde kaldı.

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Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Libya, Nijerya, Irak ve Gabon yükselirken, Venezuela'da düşüş yaşandı. 

Nijerya'da günlük üretim, eylülde bir önceki aya göre 50,8 bin varil fazla gerçekleşti. Eylülde günlük üretim Irak'ta 31 bin, Libya'da 53 bin, Gabon'da ise 14 bin varilin üzerinde artış gösterdi. 

Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dönemden geçen Venezuela'da ise günlük üretim yaklaşık 51,9 bin varil düşerek, 1 milyon 840 bin varile geriledi. 

KÜRESEL TALEP ARTACAK

OPEC'in tahminine göre, gelecek yıl küresel petrol talebi bu yıla göre 1 milyon 400 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 190 bin varile ulaşacak. 

OPEC'in 2018'de ham petrol arzı ise bu yıla göre 300 bin artarak 33 milyon 100 bin varile çıkacak. OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2018'de bu yıla göre günlük 94 bin varil artışla 58 milyon 640 bin varili bulacak. 

Bu arada, dünya genelinde eylülde işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 160 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 553 'ü OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi. 


Etiketler

  • OPEC
  • küresel talep
  • ekonomi ve siyasi
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