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Vestel’e Kristal Elma’dan 11 ödül

11.10.2017 - 15:20

Vestel; dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük yaratıcılık platformu olan ‘Kristal Elma’dan 11 ödülle döndü. Türkiye’de pazarlama iletişimi alanında en yaratıcı çalışmaların 12 kategoride değerlendirildiği ‘Kristal Elma Yaratıcılık Ödülleri’nde 2 Kristal ve 9 Gümüş Elma alan Vestel, dayanıklı tüketim sektöründe en çok ödül alan marka oldu.

Reklamcılar Derneği tarafından 5-6 Ekim tarihlerinde 29’uncusu düzenlenen Kristal Elma Festivali çerçevesinde verilen ödüllerin kazananları belli oldu. 2 bin 527 başvurunun değerlendirildiği ve 7 büyük, 151 Kristal Elma, 157 Gümüş ve 167 Bronz olmak üzere toplam 482 ödülün dağıtıldığı yarışmadan; Vestel 2 Kristal, 9 Gümüş Elma ile döndü. Vestel 11 ödülle dayanıklı tüketim sektöründe en çok ödül alan marka oldu.

Gurme Fırın, Mix&Go, Viziizle, Anneler Günü ve Elma Sütü kampanyaları ile toplam 4 ana kategoride 11 ödül alan Vestel’in ödül aldığı kampanya ve kategorilerin tamamı şöyle:

Kategori: Radyo / Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma – Vestel Gurme Fırın

Kategori: Medya / Ürün ve Hizmet-Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma – Mix&Go

Kategori: Entegre Kampanyalar / Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma – Mix&Go- Vestel Küçük Ev Aletlerinden Büyük Gıybet

Kategori: Medya / Sosyal Medya-Video Platfom Kullanımı

Gümüş Elma – Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Yaratıcı Mecra Kullanımı

Gümüş Elma – Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Markalı İçerik-Ürün

Gümüş Elma – Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Kampanya-Dayanıklı Tüketim

Kristal Elma – Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Sosyal medya platformunun yaratıcı yenilikçi kullanımı

Gümüş Elma – Viziizle

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Kampanya-Dayanıklı Tüketim

Gümüş Elma – Anneler Günü-Eve Değil Anneme

Kategori: Dijital ve Sosyal Medya / Sosyal Medya-En Yaratıcı Gerçek Zamanlı Aksiyon

Gümüş Elma – Elma Sütü

Kategori: Entegre Kampanyalar / Dayanıklı Tüketim

Kristal Elma – Anneler Günü-Eve Değil Anneme


Etiketler

  • Vestel
  • Reklamcılar Derneği
  • Kristal Elma Festivali
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