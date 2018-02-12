OPEC'in petrol üretimi azaldı

OPEC'in ham petrol üretimi ocakta bir önceki aya göre günlük 8 bin varil azalarak 32 milyon 300 bin varil oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretiminin geçen ay bir önceki aya göre 8 bin varil azalarak 32 milyon 300 bin varile gerilediği bildirildi. OPEC'in "Ocak Ayı Petrol Piyasası Raporu"na göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 350 bin varil artarak yaklaşık 97 milyon 670 bin varile ulaştı.

Ocakta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 360 bin varil yükselerek 65 milyon 360 bin varile çıktı.

Söz konusu ayda OPEC'in ham petrol üretimi ise günlük 8 bin varil azalarak 32 milyon 300 bin varile düştü. Ocakta OPEC'in üretimini kısmasıyla küresel petrol üretimi içindeki payı da yüzde 33,1 oldu.

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Geçen ay OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Irak, Suudi Arabistan ve Libya'da artarken Venezuela, Angola, Cezayir ve Nijerya'da düşüşler yaşandı.

Ekonomik ve siyasi alanda zor bir dönemden geçen Venezuela'da günlük üretim, ocakta bir önceki aya göre 47 bin 300 varil azalarak günlük bin 600 varil oldu. Günlük üretim Angola'da 10 bin 900 varil, Cezayir de ise günlük 8 bin 500 varilin üzerinde azaldı.

KÜRESEL TALEP ARTMAYA DEVAM EDECEK

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 590 bin varil yükselişle günlük 98 milyon 600 bin varile ulaşacak. Bu yıl OPEC'in ham petrol talebi geçen yıla göre 200 bin varil artarak 32 milyon 900 bin varile çıkacak. OPEC dışındaki ülkelerin petrol arzı ise 2018'de geçen yıla göre günlük 1 milyon 400 bin varil artışla 59 milyon 260 bin varili bulacak.

Bu arada, dünya genelinde ocakta işletmeye giren petrol sondaj kulesi sayısı 2 bin 257 olarak açıklandı. Bu sondaj kulelerinin 554'ü OPEC üyesi ülkelerde inşa edildi.

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