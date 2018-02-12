Yıldız Holding büyüme beklentisini açıkladı

Yıldız Holding, 2018 yılında yüzde 19 büyüme öngördüğünü açıkladı.

Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi ana hissedarı Yıldız Holding'in 2017'yi yüzde 22 büyüme gerçekleştirerek 42.3 milyar TL ciro ile tamamladığını; 2018 yılında da toplamda yüzde 19 büyüme öngörüldüğünü duyurdu. Şirketler ayrıca kendi satış gelirlerinde bu yıl çift haneli büyüme beklediklerini belirtti.

Şirketlerden KAP'a yapılan açıklamada, Yıldız Holding'in geçen hafta grubun 2017 kesinleşmemiş finansal sonuçlarına yönelik bankalar ile olağan toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

Yıldız Holding'in ayrı ayrı ve çok sayıda olan kısa vadeli kredilerinin bir çatı altında toplanarak uzun vadeli bir sendikasyon kredisine çevrilmesi hakkında basında yayınlanan haberler üzerine yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda bir yerel bankanın liderliğinde çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

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Geçen hafta basında yer alan haberlerde, Yıldız Holding'in bankalarla yaptığı toplantıda kredilerinin üç yıl geri ödemesiz olarak yapılandırılmasını talep ettiği belirtilmişti.

Açıklamada bir yerel banka liderliğinde çalışmalara devam edildiği belirtilerek, geçen hafta içerisinde Yıldız Holding'in bahsi geçen kısa vadeli kredilerden 1 milyar dolar tutarındaki bir kısmın, uzun vadeli bir kredi şekline getirilmesi sürecini başarıyla tamamladığı ifade edildi.

KAP açıklamasında, Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi'nin bu kapsamda bir kredisi bulunmadığı belirtildi.

Açıklamalarda ayrıca, Bizim Toptan ve Ülker Bisküvi'nin 2017 yılını piyasa beklentilerinin üzerinde kapatacağının öngörüldüğü; 2018 yılına yönelik de çift haneli büyüme hedeflendiği belirtildi.

KAP'ta yer alan hissedarlık yapısına göre, Bizim Toptan'da Yıldız Holding'in yüzde 55.19 payı bulunuyor. Yüzde 9.36 pay EMAP Limited'e, yüzde 35.45 pay ise diğer hissedarlara ait.

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