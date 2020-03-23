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Kuveyt'ten petrol üretimine 'Corona virüs' önlemi

23.03.2020 - 09:09
Kuveyt'ten petrol üretimine 'Corona virüs' önlemi | Emtia Haberleri

Kuveyt Petrol Kurumu, yeni tip Corona virüs salgını ve sokağa çıkma yasağına rağmen petrol üretim sahaları ve diğer tesislerde çalışmaların sürdürülmesi için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Kuveyt Petrol Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip Corona virüs (Kovid-19)  salgınının neden olduğu krizin şiddetlenmesinden kaynaklanabilecek her türlü durumun üstesinden gelmek ve bu hassas dönemi atlamak için gerekli acil durum planlarının uygulamaya konulduğuna dikkat çekildi.

Virüs salgınının, petrol üretimi ve idari işler üzerindeki etkilerinden kaçınmaya özen gösterildiği ifade edilen açıklamada, tüm petrol tesislerinde çalışmaların sürdürebilmesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

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Kuveyt, 11 Mart'ta resmi kurumlarda çalışmaları askıya almıştı.

Ülkede dün gece virüsten korunma önlemleri kapsamında kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve resmi kurumlara yönelik tatilin iki hafta daha uzatılması kararlaştırılmıştı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı son olarak, 17 kişide Kovid-19 tespit edildiğini, buna göre ülkedeki toplam vaka sayısının 176'ya ulaştığını açıklamıştı.


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