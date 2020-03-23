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Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek

23.03.2020 - 09:12
Hazine bu hafta 3 ihale düzenleyecek | Piyasa Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu hafta 3 ihale gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 Mart Pazartesi günü yapılacak ihalede 2 yıl (574 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Salı günü düzenlenecek ihalede, 3 yıl (1183 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.


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