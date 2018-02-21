‹ Önceki Haber Dolar kuru 3.80 TL'den döndü Dolar kuru 3.80 TL'den döndü Sonraki Haber › Prime Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi Prime Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi

Küresel petrol talebi zirve yapacak

21.02.2018 - 08:59

BP’nin raporunda 2030'lu yılların sonlarına doğru küresel petrol talebinin zirve yapmasının beklendiği bildirildi.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum'un (BP) Enerji Görünümü raporunda hızlı büyüyen gelişen ekonomilerin enerji talebinde itici güç olduğunu, sürücüsüz elektrikli otomobillerin gelecek 20 yıl ulaştırmada devrim yaratmasının beklendiğini bildirdi. Raporda halihazırda tüm dünyada elektrikli araçların sayısının 3 milyon olduğu, bu sayının 2040 yılı itibariyle toplam 300 milyona ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

İlerleyen dönemde dünyada Uber benzeri taksi hizmeti veren sürücüsüz araçların ortaklaşa kullanımının yükselişe geçeceği, bunun da araç sahipliğine olan talebi düşüreceği bildirildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Raporda elektrikli araçların 2040 yılında kadar tüm dünyadaki yüzde 15’ini elektrikli araçların oluşturacağı belirtilirken, bu oranın toplu taşımada yüzde 30’a yükselmesinin beklendiği vurgulandı.

 

Elektrikli araçların yükselişine rağmen, 2016 yılında benzinle çalışan araçların toplamda günlük 18,7 milyon varillik petrol tükettiği, bunun 2040 yılına kadar hemen hemen aynı seviyede kalmasının beklendiği bildirildi.

Raporda buna gerekçe olarak ise elektrikli araçların yükselişinin ve enerji verimliliğinde kaydedilen ilerlemenin küresel enerji talebindeki artışı dengelemesinin beklendiği belirtildi.

BP’nin temel senaryosunda yenilebilir enerjinin küresel enerji tüketimindeki payının bugünkü yüzde 4 seviyesinden 2040 yılında yüzde 14 seviyesine yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Raporda ilişkin değerlendirmede bulunan BP’nin Üst Yöneticisi Bob Dudley küresel ölçekte karbon gazı emisyonun azaltılması için daha kararlı bir eylem planının uygulanması gerektiğini belirtti.

Ulaştırmada sürücüsüz araçlarla birlikte yaşanması beklenen değişikliklere ilişkin değerlendirmede bulunan BP Baş ekonomisti Spencer Dale ise “Sürücülere ücret ödemeniz gerekmediğinde, toplu taşıma hizmetlerinin maliyeti yüzde 40-50 seviyesinde azalacak. 2030’lu yıllarda ortaklaşa kullanılan araçlara büyük bir artış bekliyoruz.” dedi.


‹ Önceki Haber Dolar kuru 3.80 TL'den döndü Dolar kuru 3.80 TL'den döndü Sonraki Haber › Prime Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi Prime Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.327 Değişim: 1,67% Hacim : 2.298 Mio.TL Son veri saati : 13:13
Düşük 114.814 21.02.2018 Yüksek 115.473
Açılış: 115.021
3,7893 Değişim: -0,24%
Düşük 3,7825 21.02.2018 Yüksek 3,8089
Açılış: 3,7982
4,6733 Değişim: -0,29%
Düşük 4,6603 21.02.2018 Yüksek 4,6991
Açılış: 4,68695
161,94 Değişim: -0,35%
Düşük 161,52 21.02.2018 Yüksek 162,58
Açılış: 162,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.