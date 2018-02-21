Prime Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi

BDDK, Prime Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Prime Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini şirketin talebi doğrultusunda iptal etti. Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

##$HABER_1444146$##

Buna göre, kurul tarafından Prime Faktoring Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izninin, şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50'nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

Etiketler