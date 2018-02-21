‹ Önceki Haber Küresel petrol talebi zirve yapacak Küresel petrol talebi zirve yapacak Sonraki Haber › "Bireysel emeklilikte birikim 79-80 milyar liraya ulaştı" "Bireysel emeklilikte birikim 79-80 milyar liraya ulaştı"

Prime Faktoring'in faaliyet izni iptal edildi

21.02.2018 - 09:25

BDDK, Prime Faktoring'in faaliyet iznini iptal etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Prime Faktoring Hizmetleri AŞ'nin faaliyet iznini şirketin talebi doğrultusunda iptal etti. Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

##$HABER_1444146$##

Buna göre, kurul tarafından Prime Faktoring Hizmetleri AŞ’nin faaliyet izninin, şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 50'nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi. 


Etiketler

  • BDDK
  • Prime Factoring
‹ Önceki Haber Küresel petrol talebi zirve yapacak Küresel petrol talebi zirve yapacak Sonraki Haber › "Bireysel emeklilikte birikim 79-80 milyar liraya ulaştı" "Bireysel emeklilikte birikim 79-80 milyar liraya ulaştı"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
115.327 Değişim: 1,67% Hacim : 2.298 Mio.TL Son veri saati : 13:13
Düşük 114.814 21.02.2018 Yüksek 115.473
Açılış: 115.021
3,7893 Değişim: -0,24%
Düşük 3,7825 21.02.2018 Yüksek 3,8089
Açılış: 3,7982
4,6733 Değişim: -0,29%
Düşük 4,6603 21.02.2018 Yüksek 4,6991
Açılış: 4,68695
161,94 Değişim: -0,35%
Düşük 161,52 21.02.2018 Yüksek 162,58
Açılış: 162,50
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.