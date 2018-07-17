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Goldman Sachs'tan petrol tahmini

17.07.2018 - 10:18
Goldman Sachs'tan petrol tahmini

Goldman Sachs, petrolde son durumu değerlendirerek 80 dolar bant tahmininde bulundu.

Yatırım bankası Goldman Sachs, global stokların düşük, petrol talebinin güçlü olmaya devam ettiğine işaret ederek, petrol piyasasında arz açığı oluşacağı beklentisini devam ettirdiklerini bildirdi.

"Suudi Arabistan'ın üretiminde devam eden artışın 2018 3. çeyrekte petrol piyasasında arz fazlası oluşması riski yaratıyor. Global petrol temel göstergelerinde böyle oynaklıkların yeni normal haline geleceğine inanıyoruz" değerlendirmesini yapan Goldman Sachs, "Artan temel gösterge belirsizliği dikkate alındığında, Brent fiyatlarının artan oynaklık ile 70-80 dolar/varil aralığında işlem görmesini bekliyoruz" dedi.

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ABD'nin İran'a yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması bile piyasada bir arz açığı olmasını beklediklerini vurgulayan Goldman Sachs, "Brent fiyatlarının 80 dolar/varil seviyesini yeniden test etmesini hala bekliyoruz, ancak ABD'nin petrol politikaları bunun olmasının önceki beklentilerimizdeki yaz sezonu yerine yılın son çeyreğinde gerçekleşmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.


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