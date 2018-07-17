Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 17 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yatay bir seyir izlerken; gram altın 193,5 liradan, çeyrek altın ise 317 liradan işlem görüyor.

Dolar endeksi ile dolar/TL'deki yatay seyir paralelinde ons altın ve gram altın fiyatlarında hareketlerin sınırlı kaldığı görülürken, gram altın 193,5 lira, ons altın ise 1.242,3 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA'nın haberine göre: Altının gram fiyatı dün güne 193,2 lira seviyesinden başlamasının ardından en yüksek 194,6 ve en düşük 192,4 lirayı görürken, günü de yüzde 0,3 düşüşle 193,2 liradan tamamladı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Bugün ise 192,9-193,7 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 193,4 lira seviyelerinden işlem görüyor.

ONS ALTINDA SEYİR YATAY

Altın fiyatları doların Fed Başkanı Jerome Powell'ın ilk Kongre konuşması öncesinde büyük değişim göstermemesiyle yatay seyir izliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,241.20 dolara yükseldi.

Etiketler