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Petrol fiyatları 74 doların üzerinde

26.06.2018 - 09:40
Petrol fiyatları 74 doların üzerinde

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,78 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,78 dolardan güne başlayan ve gün içinde yatay seyreden Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 74,75 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.07 itibarıyla kısmi bir artışla 74,78 dolardan işlem görmeye başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 68,26 dolardan alıcı buldu.

AA'nın haberine göre: ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı ülkeler arasında geçen hafta varılan ham petrol üretiminin günlük 1 milyon varil artırılmasına yönelik kararın, "küresel piyasalarda fiyatları rahatlatmayacağını" söyledi.

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Öte yandan, Venezuela Petrol Bakanı ve milli petrol şirketi PDVSA'nın Başkanı Manuel Quevedo bu yılın ikinci yarısında ülkesine tanınan OPEC kotasını dolduracağını açıkladı.

Bakan Quevedo, günlük 1 milyon 970 milyon varillik kotanın tamamını üretebilecek güce sahip olduklarını ifade etti.

Saudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser de şirketin atıl günlük üretim kapasitesinin 2 milyon varil seviyesinde olduğunu ve küresel petrol tedariğinde herhangi bir kesinti olması durumunda talebin karşılanabileceğini kaydetti.

Söz konusu şirketin günlük üretim kapasitesi, talep olması halinde 12 milyon varil seviyesine kadar ulaşabiliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 74,72 ila 74,82 dolar aralığının direnç, 74,52 ila 74,62 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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