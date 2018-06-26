Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 26 Haziran dolar fiyatları )

Seçimin ardından dalgalı bir seyir izleyen dolar kuru, 4.71 TL'nin üzerini gördükten sonra, kademeli olarak düşerek 4.62 TL'nin altına geriledi. Dolar kuru şu dakikalarda 4.62 TL'de hareket ederken; Euro kuru 5.40 TL'de bulunuyor. Piyasalar, yeni ekonomi yönetimi ve politikalarının nasıl şekilleneceğini ve küresel gelişmeleri izleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanması ve seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasından sonra piyasalar dalgalı bir seyir izlerken; dolar kuru güne 4.66 TL seviyesinden başladı. Dolar, gün içerisinde en yüksek 4.7152 TL'yi görürken, sonrasında kademeli olarak düşerek 4.6197 TL'ye kadar geriledi. Dolar, saat 15.49 itibarıyla 4.6280 TL'de; Euro ise 5.4047 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, yüzde 0.16 yükselişle 94.44 puanda işlem görürken; euro/dolar paritesi ise 1.1674 seviyelerinde...

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Cuma günü 4.66 TL civarından kapanan dolar, seçim sonuçlarının ardından dün 4.5375 TL'ye kadar gerileyerken, TL yüzde 3'e yakın kazançla gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında değer kazanan tek para birimi oldu.

Ancak sonrasında piyasaların önümüzdeki dönem politikalarına ve ekonomi yönetiminde yer alacak isimlere odaklanmasının yanı sıra gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle pozitif hava terse döndü. Dolar, 4.7235 TL'ye kadar yükselerek seçim öncesi seviyelere geldi.

Analistler bundan sonra Erdoğan'ın oluşturacağı ekonomi ekibinin yanı sıra son dönemde TL varlıklarda ayrışmaya neden olan risklere yönelik söylemlerin nasıl şekilleneceğinin piyasaların seyrinde belirleyici olacağını belirtiyor.

10 YILLIK TAHVİL FAİZİ REKOR KIRDI

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 17,16'ya yükselerek rekor kırdı. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.37 seviyesindeydi.

DOLARDA AŞAĞI POTANSİYEL SINIRLI

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ile beraber satışlar sürmekte, ABD hisse senetleri sert değer kayıpları yaşadı. Seçim sonrası ilk işlemlerde TL’de başlayan ralli oldukça kısa sürdü. Düne göre daha sakin bir momentumda olan dolar/TL, yükseliş eğilimini sürdürmektedir. Seçimden önce, seçim sonrası döneme ilişkin sorulan sorular yeniden sorulmaya başlandı. Özellikle ekonomi ile ilgili başlıklar önemli. Ekonomi yönetimi nasıl şekillenecek, ekonomik reformların yapılması durumu ne olacak? Piyasa bir tarafta hükümetin neler yapıp neler yapamayacağını test etmek isteyecektir. Küresel finansal koşullar sıkılaşıyor, ABD'de ekonomi güçlü işaretler veriyor, Avrupa'da ise ABD kadar olmasa da ekonomik toparlanmadan bahsedilebilir. Bu noktada Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın para politikalarını sıkılaştırma evrelerinde gelişen piyasalardan para çıkışı hızlanabilir. Özellikle ABD'de artan reel faizlere karşı en duyarlı ülkelerin başında geliyoruz. Bir diğer konu da Trump'ın fitilini ateşlediği ticaret savaşları, ki korumacı önlemlerin oldukça garip noktalara gidecek gibi görünmesi küresel ekonomik büyüme açısından önemli bir risk. Enflasyon, cari işlemler açığı ve Hazine borçlanması gibi 3 önemli makro konu var; Brent petrolün 70 doları taban yapması, TL'nin değer kaybetmesi, gıda etkisi derken 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran enflasyonu yüksek çıkacak ve Temmuz'da da enflasyonun zirve yapmasını bekliyoruz. Bu noktada bir yandan para politikasında sıkı duruşun devamlılığı, bir yandan da mali politikaların aynı şekilde dengelenmesi önem arz ediyor" dedi.

Erkan teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Dolar/TL kurunda aşağı potansiyeli sınırlı görüyoruz. 4.57 altında bir ayı tuzağından bahsedilebilir, piyasa 4.53'lerden döndü. Söz konusu seviyeler altında kalıcılık gerekli. Mevcut aralıklarda ise 4.77 - 4.80 bölgesine doğru gitme isteği artabilir. 1 yıllık Londra swap faizi yüzde 19.43 seviyesinde ve önemli arbitraj imkanı yaratıyor. Faizlerde yukarı baskı sürebilir. Özellikle de kanal üst noktası 4.7750 seviyesi üzerindeki kalıcı hareketler, tarihi zirve 4.9253 bariyerine doğru olası çıkışı hızlandırabilecekken, ilgili bölgede kurun baskı görmesi, bir müddet daha 4.7750 – 4.5420 arasında sıkışmanın oluşmasını sağlayabilir.

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