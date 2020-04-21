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BP eski CEO'su: 1980'lerin petrol bolluğunu hatırlayın

21.04.2020 - 14:28 | Son Güncelleme :
BP eski CEO'su: 1980'lerin petrol bolluğunu hatırlayın | Emtia Haberleri

BP eski CEO'su Browne, "Küresel petrol piyasalarındaki mevcut durumun 1980'lerin petrol bolluğunu hatırlatıyor" şeklinde değerlendirdi.

BP şirketinin eski icra kurulu başkanı John Browne, arzın talebi aşmasından dolayı petrol fiyatlarının uzunca bir süre düşük kalacağını söyledi. Browne, küresel petrol piyasalarındaki mevcut durumun 1980'lerin petrol bolluğunu hatırlattığını ifade etti.

ABD hafif ham petrolü dün tarihte ilk kez 0 doların altına düştü.

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BP'yi 1995'ten 2007'ye kadar yöneten Browne, negatif fiyatların depolama kapasitesinin dolması nedeniyle ABD'ye özgü bir durum olduğunu ancak küresel talebin düşük olmasına rağmen üretimin hala fazla olduğunu ifade etti.

Browne, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Fiyatlar çok düşük olacak ve epeyce bir süre düşük ve çok dalgalı kalmaya devam edecek. Bu durum, 1980'lerin ortasında yaşanan duruma çok benziyor. O zaman da çok fazla arz, çok düşük talep vardı ve petrol fiyatları 17 yıl boyunca düşük kalmıştı" dedi.


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