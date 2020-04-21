‹ Önceki Haber BP eski CEO'su: 1980'lerin petrol bolluğunu hatırlayın BP eski CEO'su: 1980'lerin petrol bolluğunu hatırlayın Sonraki Haber › Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı Merkez Bankası repo ihalesi tamamlandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nden 7 milyar dolarlık tahvil ihracı

21.04.2020 - 14:47
Birleşik Arap Emirlikleri'nden 7 milyar dolarlık tahvil ihracı | Ekonomi Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri Maliye Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşen petrol fiyatları dolayısıyla ortaya çıkan durumla mücadele etmek için 7 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 aşamada gerçekleştirilen tahvil ihracına 6 kattan fazla talep geldi.

İlk aşamada 5 yıl vadeli tahvil karşılığı 2 milyar dolarlık, ikinci aşamada 10 yıl vadeli tahvil karşılığı 2 milyar dolarlık ve üçüncü aşamada da 30 yıl vadeli tahvil karşılığı 3 milyar dolarlık satış yapıldı.

Körfez İşbirliği Konseyinde (KİK) en büyük devlet fonuna sahip olan BAE, düşük petrol fiyatlarının üstesinden gelmeye çalışan Körfez ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve Katar'dan sonraki en büyük üçüncü tahvil satışını yapmış oldu.

##$HABER_1461549$##

Uluslararası Para Fonuna göre, KİK ülkelerinin ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 küçülmesi bekleniyor.

Dünya genelinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflamaya devam ederken, küresel petrol piyasasındaki arz fazlası her geçen gün artıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Ancak OPEC adıyla bilinen gruba üye 23 ülkenin bu ay üretim miktarlarında kesinti yapmayacak olması, küresel petrol piyasasında arz fazlasının yükselmesine ve petrol stoklarının artmasına yol açarken, stok kapasitesi yetersizliği nedeniyle fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
97.619 Değişim: -1,34% Hacim : 10.532 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 97.276 21.04.2020 Yüksek 98.503
Açılış: 98.368
6,9826 Değişim: 0,63%
Düşük 6,9352 21.04.2020 Yüksek 6,9972
Açılış: 6,9391
7,5806 Değişim: 0,56%
Düşük 7,5188 21.04.2020 Yüksek 7,6026
Açılış: 7,5382
376,36 Değişim: -0,56%
Düşük 372,32 21.04.2020 Yüksek 380,33
Açılış: 378,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.