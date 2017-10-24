Bakır fiyatları 3 yılın zirvesini gördü

Bakır, bir yıl içerisinde yüzde 50'den fazla yükselerek üç yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü.

Bakır fiyatları geçtiğimiz 12 ayda yüzde 50'nin üzerinde yükselerek üç yıldan uzun bir sürenin en yüksek seviyesini gördü. Bakır, Bloomberg Emtia Endeksi'nde en iyi performans gösteren varlık oldu. Küresel ekonominin bir göstergesi olarak kabul edilen Bakır, Londra Metal Borsası'nda Salı günkü işlemlerde yüzde 1.7 yükselerek ton başına 7,123 dolar seviyesine yükseldi.

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Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'de hükümetin bakır komisyonu fiyat tahminlerini yükseltti. Komisyon'a göre 2017 yılında bakır açığı olacak.

Goldman Sachs Group Inc. de bakır boğaları arasında bulunuyor. Banka, Salı günkü bir raporuna göre metale ilişkin 12 aylık fiyat tahminini yüzde 28 artırarak ton başına 7,050 dolar seviyesine yükseltti.

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