Dolar/TL'de yükseliş sürer mi? İşte HSBC'nin beklentisi

HSBC tarafından yapılan değerlendirmeye göre, dolar/TL'de yukarı yönlü hareket kısa vadede sınırlı kalacak.

HSBC tarafından yapılan Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmeye göre carry trade imkanı büyük bir ihtimalle gelecek birkaç ayda yatırımcıların dikkatini çekecek seviyede kalmayı sürdürecek. Banka, Dolar/TL 'de yukarı yönün kısa vadede sınırlı olduğunun altını çizdi.

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DOLAR 3.60 TL OLABİLİRDİ

HSBC'ye göre; ABD ile süren diplomatik tansiyon olmasaydı, Dolar/TL 3.60 seviyesinin altında işlem görüyor olabilirdi.

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