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ABD'nin ham petrol stokları arttı

12.03.2020 - 08:38
ABD'nin ham petrol stokları arttı | Emtia Haberleri

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7,7 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,7 milyon varil (yüzde 1,7) artışla 451,8 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,3 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, geçen hafta değişmeyerek 635 milyon varil seviyesinde kaldı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 5 milyon varil (yüzde 2) azalarak 247 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi benzin stoklarının 2,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

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PETROL ÜRETİMİ DÜŞTÜ

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 174 bin varil artışla 6,41 milyon varile ulaşırken, petrol ihracatı ise günlük ortalama 744 bin varil artışla 3,41 milyon varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 101 bin varil düşüş gösterdi. Böylece, ülkenin ham petrol üretimi 29 Şubat-6 Mart haftasında yaklaşık 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi en son 22-28 Şubat haftasında 13,1 milyon varile ulaşarak rekor kırmıştı.

EIA'nın "Mart 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon varil olacağı tahmini yer alıyor.


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