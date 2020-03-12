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OPEC Başkanı anlaşma sağlanacağı konusunda ümitli

12.03.2020 - 08:47 | Son Güncelleme :
OPEC Başkanı anlaşma sağlanacağı konusunda ümitli | Emtia Haberleri

OPEC Başkanı Arkab, Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC üyelerinin petrol üretiminin azaltılması ve mevcut stokların azaltılması hususunda uyum sağlayacaklarına dair iyimser olduğunu söyledi.

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, Cezayir resmi haber ajansı APS'ye açıklamalarda bulundu. Arkab, OPEC dışı aktörlerin oluşturduğu OPEC teknik komite uzmanlarını, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle petrol piyasasında oluşan mevcut durumu analiz etmek üzere toplantıya çağırdı.

Arkab, OPEC üyelerine, petrol pazarına olumlu sinyal gönderecek diyaloğu sürdürme çağrısında bulunarak, OPEC üyelerinin petrol üretiminin düşürülmesi ve mevcut stokların azaltılması hususunda anlaşmaya varacağına ve taraflar arasında yeniden uyum sağlanacağına inandığını ifade etti.

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Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın dün petrol piyasalarında istikrar sağlanması için ülkesinin OPEC ile iş birliği yapmaya devam edeceğini açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arkab, şunları kaydetti: "Petrol piyasasını istikrara kavuşturmanın ve dengeyi sağlamanın yollarını aramak amacıyla pazartesi gününden bu yana OPEC üyeleriyle yoğun görüşmeler yapıyoruz."

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Mart'ta düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanları toplantısından herhangi bir karar çıkmamıştı.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplantısında ek üretim kesintisi kararının çıkmaması, küresel piyasada arz fazlasında artış riski oluştururken, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde ham petrol talebini olumsuz etkiliyor. Her iki durum petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin Viyana'daki toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmamasıyla Brent petrolün varil fiyatı 31 dolara kadar gerilemişti.


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