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ABD tarihinde ilk!

08.02.2018 - 08:53 | Son Güncelleme :

ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 10,25 milyon varile tırmanarak, ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün açıklanan verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi 27 Ocak-2 Şubat tarihlerinde, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 332 bin varil artışla 10,25 milyon varile yükseldi. Böylece ABD'nin günlük ham petrol üretim miktarı ülke tarihindeki en yüksek seviyeye tırmanarak, rekor kırdı. ABD'nin en yüksek ham petrol üretim miktarı en son Kasım 1970'de günlük ortalama 10,04 milyon varil olmuştu.

Ayrıca geçen hafta Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimini yakalayan ABD, bu haftaki artışla birlikte Suudileri geride bıraktı ve dünyanın en büyük 2'nci ham petrol üreticisi konumuna yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) en güncel verilerinin yer aldığı ocak ayı Petrol Piyasası Raporu'na göre, Suudi Arabistan'ın ham petrol üretimi aralık ayında günlük ortalama 9,92 milyon varil olmuştu.

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ABD küresel petrol tüketiminde zirvede yer alırken, Suudi Arabistan ise dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya ise ham petrol üretiminde dünyada en üst sırada yer alıyor.

Öte yandan, EIA'nın dün yayımlanan şubat ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 10,6 milyon varile yükselmesi, gelecek sene de 11,2 milyon varile ulaşarak Rusya'yı geçmesi öngörülüyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

EIA ayrıca, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının 27 Ocak-2 Şubat döneminde 1,9 milyon varil (yüzde 0,5) artarak 420,3 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi ise stokların 3,2 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 6,8 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da geçen hafta 500 bin (yüzde 0,1) varil artarak 665,1 milyon varile yükseldi.

ABD'nin haftalık benzin stokları ise 3,4 milyon varil (yüzde 1,4) artışla 245,5 milyon varil oldu. Benzin stoklarına ilişkin piyasa beklentisi de 0,5 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2 milyon varil azalmıştı.

Ayrıca söz konusu dönemde, ABD'nin ham petrol ihracatı bir önceki haftaya göre günlük ortalama 478 bin varil azalarak 1,29 milyon varile, ham petrol ithalatı da günlük ortalama 538 bin varil düşüşle 7,89 milyon varile geriledi.

ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyeye ulaşmasının ardından küresel piyasada petrol fiyatları da düşüş gösterdi.


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