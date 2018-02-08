Dolar kuru ne kadar ? ( 7 Şubat 2018 dolar fiyatları) güncel döviz fiyatları

Dolar kuru ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı ile 3.82 TL seviyesinin üzerini gördü. Euro kuru ise 4.67 TL seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar dolar/TL 3.81 seviyesinin üzerinde kalıcılığının kritik olduğunu belirtti.

Şenay ZEREN

ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı eğilimiyle dolar/TL, dün günü tamamladığı 3.78'li seviyelerden yükselişe geçerek güne 3.80 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru sonrasında yükselişini sürdürerek gün içerisinde en yüksek 3.8254 TL seviyesini görürken, saat 17.10 itibarıyla 3.8052 TL seviyesinde işlem gördü. Euro/TL de gün içerisinde en yüksek 4.6870 TL seviyesini görürken, aynı dakikalarda 4.6755 TL seviyelerindeydi. Euro/dolar paritesi ise 1.2261 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,30 yükselişle 90,561 seviyesinde bulunuyor.

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DOLARDA 3.81 SEVİYESİ KRİTİK

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Dolar kuru içeride 3.81 seviyesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. 3.81 seviyesi daha öncede test edilen bir seviye olması nedeni ile önemli olabilir. Bu seviyenin üzerine yerleşmeler başlarsa ilerleyen günlerde kur 3.8450 direncine doğru hareketi sürdürebilir" dedi.

Turşucu değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Global olarak bakıldığında ABD dolar endeksinde güçlenme olduğu görülüyor. Dolar endeksi yüzde 0.23 yukarıda ve 22 günlük ortalamasının üzerine yükselerek 90.47 seviyesine gelmiş durumda. Dolarda bu seviyeler korunursa ilerleyen günlerde ABD dolarındaki güçlenme devam edebilir. Diğer yandan paritelere bakıldığında teknik olarak tepki gösterilmesi gereken destek/direnç seviyelerine zaten geldiğimizi ve bu noktalardan bu şekilde hareketlerin sürpriz olmadığını belirtmek gerekir. Bu nedenle yaşanan hareketleri bir düzeltme olarak algılıyorum. Doğal olarak gelişmekte olan piyasaların para birimleri de dolar karşısında zayıf seyrediyor. Çin hükümetinin yatırım fonu çıkışlarına uyguladığı kontrolleri zayıflatacağına yönelik gelen haber ise yuanda değer kaybına yol açarken, dolardaki güçlenmeye destek vermiş görünüyor. Kısa vadede dolarda yukarı yönlü hareketler görebiliriz. 3.8450 direncine dikkat etmekte fayda olabilir."

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DOLARDA YÜKSELİŞ SÜREBİLİR

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Küresel bazda dolar ve dolar endeksi hareketinin güçlenmekte olduğu görülmekte, buna bağlı olarak da hem G-10 hem de EM para birimlerine karşı değer kazandığı görülmekte. ABD’de Senato liderlerinin 2 yıllık bütçe planı üzerinde anlaşarak federal hükümete harcama yetkisi vermesi, böylece de cuma günü hükümetin kapanmasının önlenmesi en azından “borçlanma tavanı” sorununun çözülmesi bakımından pozitif ve bu gelişmeye verilen raksiyon da dolar adına pozitif. ABD tahvil faizleri 4 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. Çin’in yatırım fonu çıkışları üzerindeki kontrolleri gevşeteceği haberleri de dolara destek oluyor" şeklinde değerlendirdi.

Erkan sonrasında şunları ekledi: "Wall Street çarşambayı kayıpla kapattı, küresel piyasalar hafta başı kadar oynak olmamakla beraber halen temkinli. Bu noktada gelişmekte olan ülke para birimlerinin de zayıf seyrettiğini gözlemliyoruz. Türk Lirası yine gelişmekte ülke para birimleri grubu içerisinde ZAR’a uyum sağlayarak dolara karşı hafif değer kazancıyla pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz, ancak değer değişimi sınırlıdır. Dolar endeksindeki toparlanma devam ederse Türk Lirasında kuvvetlenen dolar hareketiyle beraber negatif etkilenebilir. Mevcut seviyelerde çok dramatik bir yükseliş beklememekle beraber yabancının kısa vadeli döviz talebi artması durumunda Dolar/TL'de yükselebilir. 3,80 psikolojik seviye, 3.82 de teknik direncimiz olması bakımından önem arz ediyor. Dolar/TL üzerinde önümüzdeki günlerde 3.80’nin hafif üzeri ila 3.80’nin hafif altı arasında dar bantta seyrin devamını bekleriz. Şu anda endişe olacak unsurun dolarda küresel toparlanma veya risk iştahında hafta başına benzer bir olumsuzluk olabileceğini düşünüyoruz."

DOLAR BASKI ALTINDA

Küresel piyasalarda dolar, Euro'daki zayıf seyir ve yüksek ABD tahvil getirilerinden destek bularak başlıca para birimleri karşısında son zamanların dip seviyelerinin üzerinde seyrediyor ancak hisse senedi piyasasındaki oynaklığa ilişkin endişelerle baskı altında bulunuyor.

Başkan Donald Trump'ın planladığı vergi indirimlerinden beklenen ekonomide yükselişle birlikte, artan bütçe harcamaları, halihazırda güçlü olan ABD büyümesinin aşırı ısınmasına yol açabilir ve enflasyonu on yılda görülmeyen seviyelere yükseltebilir.

Bu endişelerle ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 2.813'e yükselerek Pazartesi günü gördüğü dört yılın zirvesi olan yüzde 2.885'e yaklaştı.(Reuters)

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik yüzde 11.99'a, iki yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 13.08'e yükseldi.

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