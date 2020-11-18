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ABD hampetrol stokları 4.17 milyon varil yükseldi

18.11.2020 - 14:21
ABD hampetrol stokları 4.17 milyon varil yükseldi | Emtia Haberleri

ABD hampetrol stokları, 13 Kasım’da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4 milyon 170,000 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, ABD’nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing gibi büyük petrol bölgesindeki rezervler de 176,000 varil yükseldi.

API verilerine göre, ABD’de benzin stokları ise aynı haftada 256,000 varil yükselirken, damıtılmış petrol ürünü rezervleri de 5 milyon 20,000 varil azaldı.

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Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes’un verilerine göre, ABD’de faaliyetlerini sürdüren petrol kulesi sayısı, 13 Ekim’de sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 236 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde, ABD’de doğal gaz sondaj kulesi sayısı ise iki adet artışla 73’e ve böylece petrol ve doğalgaz sondaj toplam kule sayısı, üç tanesi de doğalgaz ve petrol için ortak kule olmak üzere toplam 12 adet artışla 312 adete yükseldi. ABD’de petrol ve doğalgaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 438 adet azaldı.


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