Bitcoin 3 yılın zirvesini gördü | Bitcoin Haberleri

Bitcoin, 2017’den sonra ilk kez 18 bin 400 doların üzerini görerek, yaklaşık olarak 3 yılın zirvesine ulaştı.

Bitcoin 2017 yılı sonundan bu yana ilk kez 18 bin 400 doların üzerini gördü. Analistlere göre, hisse senedi piyasalarında, Covid-19 pandemisine bağlı olarak yaşanan büyük oynaklıklar nedeniyle, dijital para birimleri bir süredir kesintisiz yükseliyor.

ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal’in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin’deki tırmanışı destekledi.

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PayPal’den 13 Kasım’da yapılan açıklamada, ABD’deki tüm kullanıcılarına, herhangi bir bekleme gerekmeden, kripto para alım, satım ve biriktirme işlemleri yapma olanağı sağlamaya başladığını açıkladı.

Citibank’tan bir analist de, bu hafta başında yaptığı analizde Bitcoin’in 2021 Aralık ayında 318 bin doları göreceğini öngördüğünü belirtti.

Bitcoin, 18 bin 488 dolara kadar tırmanarak üç yıllık zirveyi gördükten sonra, son 24 saatte yüzde 8.02 artışla 18,060.11 dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in haftalık kazancı yüzde 15’i ve yılın başından bu yana yükselişi de yüzde 150’yi buldu.

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