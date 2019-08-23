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ABD’de petrol sondaj kule sayısı azaldı

23.08.2019 - 10:45
ABD’de petrol sondaj kule sayısı azaldı | Emtia Haberleri

ABD’de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 21 Ağustos itibarıyla 7 adet düşüşle 798 adete geriledi.

S&P Global Platts verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kule sayısı 6 adet düşüşle 206’ya geriledi ve ABD’de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 9 adet düşüşle 998 düzeyine geriledi. Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre petrol ve doğal gaz toplam kule sayısı 146 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 965 adedi karada, 3 adedi iç sularda, 30 adedi ise açık sularda yer aldı.

En büyük havzalardan Permian’da sondaj kule sayısı 4 adet artışla 434 adete yükselirken, Anadarko’da değişmeyerek 91 düzeyinde kaldı.

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Financial Times (FT) gazetesi, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasının (Brexit) acil petrol rezervleri üzerinde de olumsuz etkisi olacağını yazdı. Gazeteye göre bu durumda Birleşik Krallık’ın rezervleri yüzde 50’den fazla azalacak.

FT’nin haberine göre, Birleşik Krallık İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığı yetkilileri, AB kuralları gereği, birliğe üye her ülke 61 günlük petrol tüketimini rezerv olarak tutmak zorunda. Bu da Birleşik Krallık için 11 milyon tona ya da yaklaşık 85 milyon varil petrole karşılık geliyor.


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