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Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı

23.08.2019 - 10:25
Kurulan ve kapanan şirket sayısı arttı | Ekonomi Haberleri

Kurulan şirket sayısı temmuzda, bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 7 bin 197 oldu. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 56,07'lik artışla bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, temmuz ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 57 artarak 4 bin 584'ten 7 bin 197'ye yükseldi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 56,07 arttı ve bin 119 oldu. Haziran ayında kapanan şirket sayısı 717 idi.

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Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 5,88, kapanan şirket sayısı ise yüzde 22,7 arttı.

Kurulan şirket sayısı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalarak 47 bin 173, kapanan şirket sayısı yüzde 4,79 artarak 6 bin 632 oldu. 


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