Zorlu Enerji Filistin'de şirket kurdu | Ekonomi Haberleri

Zorlu Enerji'nin yenilenebilir ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere Filistin'de yeni bir şirket kurduğu bildirildi.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Filistin'de şirketimizin bir şubesi açılmış ve ayrıca güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere 10 bin Ürdün Dinarı sermaye ile ZJ Strong Energy For Renewable Energy Ltd. Co. unvanlı yeni bir şirket kurulmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, kurulan şirketin ortaklık yapısının yüzde 75'inin Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'ye ve yüzde 25'nin ise Jerusalem District Electricity Co. Ltd'ye (Sharekat Kahrabaa Mohavazat Al-Quds Al-Urdineyyah) ait olduğu belirtildi.