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Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmalı

22.05.2019 - 12:22
Hisarcıklıoğlu: Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmalı | Ekonomi Haberleri

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için muhakkak Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyetle bazı temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti. Hisarcıklıoğlu, programının ilk durağı olan Chicago'da, "Turkitch" restoranının açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, restoranın ortaklarından Türk girişimciler Cihan Çömez ve Özkan Yılmaz'ın yanı sıra Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar ile restoranın açılış kurdelesini kesti.

Hisarcıklıoğlu, ABD'deki temaslarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD temaslarının Chicago ayağının iki bölümden oluştuğunu ifade ederek, "İlk olarak Chicago'da Türk mutfağını en orijinal hali ve Türk yemeklerini gerçek adlarıyla tanıtmak üzere Türk girişimcilerinin kurduğu Turkitch adlı restoranın açılışını yaptık. Yarın da TOBB olarak, Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde, büyük ihtimalle Chicago'da kuracağımız Türk Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulunacağız." dedi.

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Hisarcıklıoğlu, Chicago temaslarının ardından beraberindeki heyetle Washington’a geçeceklerini bildirdi.

Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin son dönemdeki gelişimine değinen Hisarcıklıoğlu, "Özellikle demir-çelikteki vergi oranlarının eski seviyelerine getirilmesinden memnunuz. Ama kabul edemediğimiz şey, bizim yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatımız Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) kapsamında oluyordu, bunun kaldırılmış olması..." ifadelerini kullandı.

75 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ

Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump tarafından belirlenen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi olduğunu belirterek, "Kolaylıklar biterse bu 75 milyar dolarlık hedefe nasıl ulaşacağız? Onun için muhakkak Türkiye ile ABD arasında STA imzalanmasını istiyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Meale'ye de aynı talebi ilettiklerini bildirdi.

S-400 konusundaki soru üzerine Hisarcıklıoğlu, "O konu siyasi... Ben onu bilmem ama Türkiye, kendisini savunmak ve dış tehditlerden korunmak için Patriot sistemini almak için yıllarca uğraştı. Bunu da vermeyen ABD... Türkiye'nin 80 milyon insanını ve toprak bütünlüğünü sürdürebilmesi için kendisini koruması lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Acar da Chicago'nun, yeni bir Türk konseptine sahip restorana kavuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Türk toplumunun yanı sıra Amerikalıların da açılışa yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.


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