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Zorlu bölgede fırsatları görüyoruz

30.06.2019 - 12:03
Zorlu bölgede fırsatları görüyoruz | Ekonomi Haberleri

10 ülkede 26 fabrikası olan Anadolu Grubu’nun iştiraki Coca-Cola İçecek gözünü yeni pazarlara dikti. Bulundukları coğrafyada çalışmayı, ‘Bebekler gibi saat başı ağlayarak uyanıp yeniden uyuyorum’ şeklinde tanımlayan Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, “Şikâyetçi değiliz. Yeni ülkeler için iştahımız var” şeklinde konuştu.

Coca-Cola sistemi içinde 10 ülkede 26 fabrikası ile 6’ncı en büyük şişeleyici konumunda olan Anadolu Grubu’nun iştiraki Coca-Cola İçecek (CCI), yeni ülkelerde faaliyete başlamaya hazırlanıyor. Şu anda Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerabaycan, Tacikistan, Türkmenistan, Irak, Ürdün ve Suriye’de faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek’in CEO’su Burak Başarır, “CCI, bir Türk şirketi olması ve faaliyette bulunduğu coğrafyanın Pakistan, Irak, Ürdün ve Suriye gibi oldukça hareketli ülkeleri barındırması nedeniyle Coca-Cola sistemi içinden ve uluslararası yatırımcılardan her zaman yoğun ilgi görüyor. Sık sık ‘bu kadar hareketli bir bölgede çalışırken, geceleri nasıl uyuyorsunuz?’, ‘sizi uyutmayan 3 şey nedir?’ gibi sorularla karşılaşıyorum. İlk etapta ‘yok ben bebekler gibi uyuyorum’ diyerek soranları şaşırtıyorum. Devamında da ‘yani saat başı ya da iki saatte bir ağlayarak uyanıp, sonra tekrar uyuyorum’ diyorum. O zaman durumu daha iyi anlıyorlar” dedi.

450 MİLYON NÜFUS

CCI’ın bu kadar hareketli bir bölgede yakaladığı başarının sırrını ve gelecek planlarını Hürriyet’e anlatan Başarır, faaliyette bulundukları coğrafyayı, “450 milyona yakın nüfusu olan bir coğrafyadayız. Bu nüfusun yarısı 30 yaşın altında. Kişi başı gelir de yükselişte. Bunlar aslında müthiş fırsatlar. Evet, bölgemizde zorluklar var. Ama biz riskleri değil fırsatları görüyoruz. Yoksa bebekler gibi saat başı ağlayarak uyanmak yerine geceleri hiç uyuyamaz hale geliriz” şeklinde değerlendirdi. 2018 yılında beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydettiklerini hatırlatan Başarır, 2019’da da işlerin iyi gittiğini, belirlenen hedefler doğrultusunda büyüdüklerini söyledi. Türkiye dahil faaliyette oldukları diğer ülkelerde kapasite artırımı yatırımlarına devam ettiklerini kaydeden Başarır planlarında yeni bir ülkeye giriş olup olmadığı yönündeki sorumuza, halka açık şirket olmaları nedeniyle fazla detaya girmeden şu cevabı verdi: “Yeni ülke alternatiflerini her zaman değerlendiriyoruz. Yeni pazarlara girme iştahımız ve yetkinliğimiz var. Bunu her fırsatta Coca-Cola Company yönetimiyle de paylaşıyoruz.”

TÜRK BAYRAĞI AVANTAJ

Bölgede bir Türk şirketi olmanın avantajlarını yaşadıklarını belirten Başarır, şunları anlattı: “Bizim tüm fabrikalarımızın önünde bir Türk Bayrağı, bulunduğumuz ülkenin bayrağı ve Coca-Cola bayrağı vardır. Ayrıca biraz klasik olacak ama bu iş bir ekip işi gerçekten. 10 memlekette 10 farklı problem olsa, toplamda 100 problem yapar. Tek başınıza bunları yönetemezsiniz. Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Bean dahil ekibin zamanın büyük bölümü sahada geçiyor. Şirkette 22. yılım. Bu sürede biraz ortamı koklamayı öğrendim. ‘Oh, bu yıl da çok güzel, çok rahat geçti’ dediğim bir yıl hiç olmadı. Ama şikâyetçi değiliz, bütün bunlar çok farklı riskleri, sıkıntıları birlikte yönetme kaslarımızı geliştirdi.”

EKONOMİYE 1’E 10 KATKI SAĞLIYORUZ

Coca-Cola İçecek’in 10 ülkede 26 fabrikasında 8 bin 500’e yakın çalışanı bulunduğunu hatırlatan Burak Başarır, şunları söyledi: “Geçtiğimiz 15 yılda tüm coğrafyamıza yaklaşık 2.5 milyar dolar yatırım yaptık. Bunun 1 milyar dolardan fazlası Türkiye’ye yaptığımız yatırım tutarı. Türkiye’de toplamda 30 bin kişilik direkt ve dolaylı istihdam sağlıyoruz. 160 bin çiftçinin geçimine katkı sağlıyoruz. Bağımsız denetleme kuruluşlarının yaptığı araştırmalara göre Coca-Cola’nın yarattığı 1 TL, Türkiye ekonomisine 10 TL kazandırıyor.”

7 GÜN 24 SAAT HER AN HER YERDE

Coca-Cola’nın İstanbul, Ankara ve İzmir gibi sadece büyük şehirleri hedefleyen veya sadece kârlı yerlerde olmakla yetinen bir şirket olmadığını vurgulayan Burak Başarır, “Türkiye çapında 300 bayimiz var. Hakkari’nin ilçelerine kadar bayileştik. Yapımızı 7 gün 24 saat, Türkiye’nin her köşesinden gelen talebe cevap verecek şekilde kurduk. Çünkü artık bu çağda özellikle gençler arasında dünyanın neresinde olursa olsun büyük bir fark kalmadı. Hemen hepsi internette aynı şeyleri izliyor ve aynı şeyleri talep ediyor. Dolayısıyla biz de orada olalım ama burası maliyetli burada olmayalım diyemiyoruz. Birleşmiş Milletlerden daha çok ülkede olan bir sistemin parçasıyız. Bunun sorumluluğu ile hareket ediyoruz” dedi.


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