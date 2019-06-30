Altın parlıyor | Altın Haberleri

Yoğun ve gergin gündeme rağmen piyasalarda iyimserlik sürüyor.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

İçeride döviz sakin seyrederken borsada tepki yükselişi, tahvil bono faiz oranlarında ise düşüş vardı. Dışarıda da iç piyasalara göre daha belirgin bir iyimserlik hakim. Bu görünümde gerek ABD gerekse Avrupa merkez bankalarından gelen faiz indirim sinyallerinin etkileri büyük. Ayrıca Japonya’da yapılan G-20 zirvesinden bir anlaşma çıkabilir mi fiyatlamasının da payı vardı. Liderler arasında yapılacak görüşmelerden ABD-Çin arasında uzun zamandır devam eden ticaret savaşı, iç piyasalar açısından da Türkiye-ABD arasındaki S-400 konu başlıklarında bir orta yol, bir anlaşma çıkabilir mi bekleyişi hakimdi. ABD tahvil faiz düşüşü, ABD dolarının değer kaybına jeopolitik risklere bağlı olarak artan güveli liman ihtiyacı da eklenince altın parladı ve altının ons fiyatı 1.400 doların üzerine çıktı. Önümüzdeki hafta G-20 zirvesinin sonuçları fiyatlanacak. Sonrasında iç ve dış piyasalarda yeni dengeler gündeme gelebilir.

ENFLASYON AÇIKLANACAK

Cumartesi tamamlanan zirvede, hem S-400 bağlamında Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik hem de ticaret savaşı konusunda ABD-Çin ilişkilerinde olumlu ve yapıcı açıklamalara rağmen önümüzdeki döneme ilişkin uygulamalar önem kazanacak. İç piyasalar açısından makro ekonomik veriler güncelliğini koruyor. Cuma günü açıklanan mayıs dış ticaret verilerine bakıldığında ihracattaki artışa karşılık ithalattaki daha yüksek orandaki düşüşü ekonomideki küçülmenin yansımaları olarak görmek gerekecek. Ekonomik güven endeksi haziran için 83.4 olurken 77.5 olan mayısa göre toparlanma görülüyor. 3 Temmuz Çarşamba günü haziran enflasyonu açıklanacak. Baz etkisiyle yıllık bazda düşüş eğilimi sürüyor. Ancak son günlerde gelen kamu zamlarının önümüzdeki aylar için enflasyona etkileri yakından izlenecek bir konu. Ayrıca haziran sonu itibariyle beyaz eşya, mobilya ve otomobilde vergi indirimleri bitecek. Enflasyon düşüşü durursa Merkez Bankası’nın faiz indirim beklentisi de zayıflayabilir. Zamların gerekçesi malum, son aylarda artan ve mayıs ayında 66 milyar TL’ye ulaşan bütçe açığı. Ayrıca Merkez Bankası’nın yedek akçe oranının düşürülerek Hazine’ye daha fazla kaynak aktarılması da aynı gerekçeye dayanıyor. Ekonomide dengeleme süreci devam ederken dış bakışı göstermesi açısından hala yüksek kabul edilmekle birlikte Türkiye’nin 5 yıllık CDS’lerinin (risk primi) uzun bir aradan sonra 400 seviyesinin altına inmesi olumlu. TCMB’nin açıkladığı 21 Haziran verilerine göre, gerek hisse senetleri gerekse tahvil bonoda Haziran ayında yabancı yatırımcıların genelde alımda olması önemli. Bu bağlamda ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’nin ‘gelişen piyasa paralarında alım vakti açıklaması’ kayda değer.

BEKLENTİLER KORUNUYOR

BDDK verilerine göre, 19 Haziran itibariyle toplam banka kredilerinin mayıs ve nisan seviyelerinin altına gerilemesi buna karşılık takipteki alacaklardaki artışının sürmesi dikkatle izlenmesi gereken bir durum. Ayrıca mazot tüketimin yıllık bazda mayısta yüzde 7.3 düşüş göstermesi ekonomik aktivite hakkında bir görüş veriyor olması lazım. Gösterge niteliğindeki bu verileri yan yana koyduğumuzda toparlanma ve bir dengelenme süreci yaşayan ekonomide dipten dönüş gerçekleşti demek için daha fazla zamana ve veriye ihtiyaç olduğu görülüyor. Bu noktada ticaret savaşları, küresel ekonominin seyri, merkez bankalarının faiz indirim söylemelerinin gerçeklik kazanması da içerideki ekonominin seyri için oldukça önemli olacak. Faiz indirim konusunda gelen açıklamalar biraz muğlak bir hal almaya başlasa da Fed için 31 Temmuz, Avrupa Merkez Bankası için eylülde faiz indirim beklentileri henüz korunuyor. Seçim sürecini atlatan ve dışarıya uyum sağlamaya çalışan piyasalarda toparlanma sürüyor.

Borsada 97.300 direncine dikkat

BORSADA çıkış hareketi sürmekle birlikte direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destek 95.000-94.500 seviyelerinde görülürken bu seviyelerin altında güç kaybı artabilir. Sonraki destekler 93.000-92.000 ve 90.000 seviyelerinde. İlk direnç ise 97.300 seviyesinde bulunuyor. Çıkışın devamı için 97.300 seviyesinin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler 99.200 ve 102.000 seviyelerinde. 97.300 seviyesini geçemeyen yükseliş denemeleri satışla karşılaşabilir.

Dolar/TL kurunda baskı sürüyor

DOLAR/TL kurunda kâr satışlarına bağlı baskı sürüyor. 5.71 ve 5.66 ilk destek noktaları. Düşüşün ivme kazanması için 5.66 seviyesinin altında kalınması gerekecek. Sonraki destekler 5.58-5.50 seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde 5.83 ve 5.90-5.93 ilk direnç seviyeleri. 5.90-5.93 daha önemli. Destek seviyelerinde tepki alımları görülse de çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak.