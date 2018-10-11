Ziraat Bankası'ndan 'vergi incelemesi' açıklaması

Ziraat Bankası, Almanya Maliye Bakanlığı'nın, bazı kişilerle ilgili yaptığı vergi incelemesi kapsamında, bankanın Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG kanalıyla bu kişilerin finansal işlem yapıp yapmadığı konusunda bilgi ve belge talebinde bulunduğunu duyurdu.

Ziraat Bankası’ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Almanya Maliye Bakanlığı, bazı kişilerle ilgili yaptığı vergi incelemesi kapsamında, Ziraat Bankası’nın Almanya’da bulunan iştiraki Ziraat Bank International AG kanalıyla bu kişilerin finansal işlem yapıp yapmadığı konusunda 09.10.2018 tarihinde iştirakimizden bilgi ve belge talebinde bulunmuştur.

Kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası tüm yasal düzenleme ve süreçlere uygun çalışan, yerel ve bağımsız otoritelerin tüm denetimlere tabi olan Ziraat Bank International AG’nin tüzel kişiliğine karşı başlatılmış herhangi bir inceleme söz konusu değildir."