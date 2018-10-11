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IMF'den ticaret ve kur savaşları uyarısı

11.10.2018 - 13:06
IMF'den ticaret ve kur savaşları uyarısı

Uluslararası Para Fonu, ülkelere ticaret ve kur savaşlarına girmemeleri uyarısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ülkelere ticaret veya kur savaşlarına girmemeleri uyarısında bulundu ve bu savaşların küresel ekonomik büyümenin yanı sıra "masum" ülkeleri de tehlikeye attığını belirtti.

IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısının açılışında konuşan Lagarde, ülkelere ticaret anlaşmazlıklarında "gerilimi azaltmaları" çağrısında bulundu ve küresel ticaret kurallarına riayet etmemek yerine tadil etmelerini istedi.

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Şu anda dünyadaki en büyük ticaret savaşı ABD ile Çin arasında yaşanıyor. İki ülke giderek artan hızda karşılıklı önlemler açıklayarak birbirlerinden ithal ettikleri yüz milyarlarca dolar değerindeki ürüne ek gümrük vergisi getirdi. Tırmanan gerilim küresel ekonomi ve yatırımların yavaşlayacağı endişesini beraberinde getiriyor.

Asya piyasaları bugün hem ticaret gerilimleri hem de ABD'de yükselen faizlerin etkisiyle Wall Street'teki sekiz ayın en sert düşüşünü izleyerek 19 ayın dip seviyesine geriledi.

Lagarde düzenlenen basın toplantısında, "Umuyorum ki ne ticaret savaşı ne de kur savaşı gibi yolu tercih etmeyeceğiz. İkisi de paydaşların çıkarına değildir" dedi. Lagarde kur ya da ticaret savaşları sonucu aralarında Çin'in tedarik zincirinde bulunan ülkeler dahil "pek çok masum izleyiciye" de zarar gelebileceğini belirtti.


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