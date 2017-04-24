Zeybekci'den 'reform paketi' sinyali

Zeybekci, "Serbest bölgeler, üretim üzerindeki yükler gibi birçok alanda çalışmalarımız bir noktaya geldi, üretimle ilgili önemli reform paketi gelecek" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Referanduma ilişkin değerlendirmesinde Zeybekci "Türkiye'nin en büyük hastalıklarından biri koalisyonlardı... Kaybeden Türkiye oluyordu. Türkiye bu hastalıktan kurtuldu, artık koalisyonlarla yaşamayacak. Artık önümüze bakacağız" dedi.

Zeybekci büyük şehirlerden hayır oylarının önde çıkmasına ilişkin olarak "Edirne-Antalya hattında niye istediğimiz sonucu alamadığımız konusunu iyi çalışmamız lazım." dedi. Zeybekci Denizli'de hayır çıkmasından dolayı da bir burukluk olduğunu ifade etti.

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KABİNE DEĞİŞİMİ OLACAK MI?

Referandumdan sonra kabine değişimi olup olmayacağı sorusuna "Bulunduğumuz ortamlarda böyle birşeye şahit olmadım. Takdir tabii Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızındır ama yakın gelecek için böyle birşey konuşulmadı." yanıtını verdi.

"ÜRETİMLE İLGİLİ REFORM PAKETİ"

Zeybekci "Serbest bölgeler, üretim üzerindeki yükler gibi birçok alanda çalışmalarımız bir noktaya geldi, üretimle ilgili önemli reform paketi gelecek.Kamunun yükleri konusunda da ciddi reformlar yapmamız gerekiyor ve yapılacak" dedi.

Ekonomideki bazı sorunların referanduma etkisinin olduğunu belirten Zeybekci "İşsizlikle ilgili gelinen nokta seçimdeki en zayıf karnımızdır. İşsizlik rakamının yukarıda olmasının referanduma etkisi olur. Eğer işsizlikle ilgili olumlu rakam elde edeceksek %5.5'in altında büyümemeliyiz" dedi.

Zeybekci doğrudan yabancı sermaye girişlerinin yıllık 30-35 milyar dolar seviyelerine gitmesi gerektiğini söyledi. Bakan, darbe girişimi sonrası dünyaya Türkiye ile ilgili istedikleri mesajı veremediklerini ifade etti.