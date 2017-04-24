Petrol fiyatlarında son durum ne?

Petrol fiyatlarında kayıpların yaşanmasının ardından, yıl sonuna kadar uzatılan üretim kesintileri kayıpların telafi edilmesini sağladı.

Petrol fiyatları geçen haftaki sert kayıpların ardından bugün petrol ihraç eden ülkelerin üretim kesintilerinin süresini yıl sonuna kadar uzatacağı beklentisiyle kayıpların bir kısmını telafi etti. Ancak ABD'nin petrol stoklarında bitmek bilmeyen yükseliş trendi sınırlıyor. Brent ve ABD hafif ham petrolünün en yakın vadeli kontratlarında fiyatlar yüzde 0.6 yükseldi.

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Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en azından Haziran sonuna kadar devam edecek üretim kesintisine rağmen yüksek seviyelerde seyretmeye devam eden ham petrol üretimi nedeniyle geçen hafta keskin düşüş kaydetti. ABD'li üreticilerin petrol kuyusu sayısı geçen hafta açıklanan verilere göre iki yıldan uzun bir sürenin en keskin artışını kaydederken yükselişini 14. haftada da sürdürdü.

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