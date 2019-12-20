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Yüzde 2'lik maliyetle değer artıyor

20.12.2019 - 15:36
Yüzde 2'lik maliyetle değer artıyor | Ekonomi Haberleri

Uzun yıllar boyu kullanılacak olan mutfak, banyo, kapı ve mobilya gibi öğelere yapılan küçük yatırım evin fiyatını katlayabiliyor.

İnşaat projelerinde kullanılan mutfak, banyo, kapı, mobilya gibi bileşenler için yeni tasarımlar ve hayatı kolaylaştıracak adımlar atılmaya başlandı.

Mutfak, banyo, mobilya, kapı üreticileri ile konut ve kamu projelerinin ana tedarikçisi olarak anılan Häfele, son olarak geliştirdiği Häfele Concept ile evleri dönüştürmeyi ve daha işlevsel bir yaşam alanı haline getirmeyi hedefliyor.

KONUTA “İNCE AYAR”

Türkiye’de konut sektörünün hızlı dönüşümü içinde satış argümanları da tamamıyla değişiyor. 2 yıllık bir Ar-Ge süreci sonrasında Türkiye’de geliştirilen Häfele Concept, konutun satış fiyatı üzerinden yüzde 2’lik ek bir yatırım maliyetiyle modern ve pratik yaşam alanları yaratırken, projeyle yenilenen evlerin değeri artıyor. Häfele Türkiye ve Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun “Evin satış fiyatına Horanla bir dairede bizim çözümlerimizin maliyeti 7 bin liradan başlıyor. Müteahhitlerin bütçesine rahatlıkla sığıyoruz. Ama bu çözümler evin bir parçası haline geldikten sonra, evin değerine olan katkımız bunun kat be kat üzerinde.” dedi.


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