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Garanti BBVA'dan 'Yeşil Bono' ihracı

20.12.2019 - 15:30
Garanti BBVA'dan 'Yeşil Bono' ihracı | Ekonomi Haberleri

Garanti BBVA, beş yıl vadeli 50 milyon dolar tutarında "Yeşil Bono" ihraç etti.

Garanti’den yapılan açıklamada, "Türkiye'de yenilenebilir enerji finansmanında öncü olan ve rüzgar enerji santrallerine en çok finansman sağlayan Banka konumundaki Garanti BBVA, bu ihraç ile iklim değişikliği ile mücadeleye olan katkısını artıracak" denildi.

Açıklamaya göre, BBVA Grubunun yeni Sürdürülebilir Tahvil Programı çerçevesinde Türkiye'de gerçekleştirilen ilk işlem olma özelliğini taşıyan bu ihraçta uluslararası bir sürdürülebilirlik derecelendirme kuruluşundan Yeşil Tahvil Prensiplerine uygunluk konusunda onay alındı.

Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensiplerinin ışığında hareket ettiklerini söyleyen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün katkısını en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllardaki yeşil ve sosyal bono ihraçlarımıza bir yenisini daha eklediğimiz ve iklim değişikliği ile mücadelede en önemli yeri olan yenilenebilir enerji projelerine bir kez daha destek sağladığımız için mutluyuz" dedi ve ekledi:

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"Sürdürülebilir alanları destekleyen bu ihraçların yanında müşterilerimizi kredi vadesi boyunca teşvik eden bir kredi yapısını da geçtiğimiz yıl ülkemize kazandırdık. 2018 yılında, faiz veya komisyon oranlarının sürdürülebilirlik performanslarına endekslendiği iki adet Yeşil Kredi anlaşması imzaladık. Bunlardan bir tanesi, türünün Türkiye'deki ilk, dünyada ise beşinci örneği oldu. 2019 yılında dünyada ilk kez kullanılan ’Gender Loan’ (kadınların iş hayatında tutunmasını ve yükselmesini desteklemeye yönelik fayda sağlayan kredi) yapısını hayata geçirdik. Şimdi 2019 yılını bu Yeşil Bono ihracı ile bitirerek, sürdürülebilir finans alanında Garanti BBVA olarak aldığımız inisiyatiflere bir yenisini daha ekliyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Yeşil Bono, Sosyal Bono, Yeşil Kredi ve iş hayatında kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik kredi ürünleri ile sektörde öncü konumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz."

Küresel seviyede ortaya çıkan en iyi uygulamaları tespit eden ve bunları daha da geliştirmeyi hedefleyen Garanti BBVA, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik finansman çözümlerini Türkiyede hayata geçirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor" denilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Garanti BBVA 2017 yılında da, Dünya Bankası grubu üyesi IFC (International Finance Corporation) ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı (İTMK) programı kapsamında, 5 yıl vadeli 150 milyon ABD doları karşılığında yaklaşık 540 milyon TL tutarında sözleşme imzalamıştı.

Garanti BBVAnın ilk yeşil bono olma özelliği taşıyan bu program özelinde ilk kez gerçekleştirilen ihraç, aynı zamanda IFCnin de Türkiyede yatırım yaptığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet ihracı oldu.

Garanti BBVAnın IFC ile TL cinsinden gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliğini de taşıyan fon, ağırlıklı olarak ’Yeşil Mortgage’ olarak nitelenen, enerji verimliliği yüksek binaları kapsayan çevre dostu projelerin finansmanında kullandırılıyor.

Garanti BBVA, bu ilk yeşil bono ihracından sonra 2018 yılında gelişmekte olan piyasalarda bir özel bankanın ihraç ettiği kadın girişimcilerin kullanımına yönelik ilk Sosyal Bono ihracını IFC ile gerçekleştirmişti.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, "Toplumların sürdürülebilir, eşit ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında bankacılık sektörünün katkısını en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.


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