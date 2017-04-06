Yüz yıldır ilk kez gerçekleşecek

Kuroda her ne kadar performans göstergesi için en önemli hedef olan yüzde 2'lik enflasyon oranını yakalayamasa da, istemesi durumunda yüz yıldır ilk kez ikinci dönem başkanlık yapan isim olabilir.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yeni dönem başkanlığı için istemesi durumunda favori Haruhiko Kuroda... Kuroda'nın beş yıllık görev süresinin dolmasına hâlâ bir yıl var ve seçim süreci bu yılın ikinci yarısına kadar başlamayacak. Fakat Başbakan Shinzo Abe'nin bazı yakın danışmanları ve üst düzey yetkililer Kuroda'nın yeniden atanmasının gerçek bir ihtimal olduğunu söylüyorlar.

Kuroda'nın para politikasının merkezinde uzun yıllardır devam eden deflasyonu sonlandırabilmek için devasa bir parasal teşvik sistemi bulunuyor fakat en önemli hedefi olan yüzde 2'lik enflasyon oranını yakalayabilmiş değil.

Japonya'da Şubat ayında yüzde 0.2 yükselen çekirdek tüketici fiyatları endeksi yaklaşık son iki yılın en hızlı artışını gösterdi. Ancak diğer yandan dışarıda türbülansların yaşandığı bir dönemde Japonya'da herhangi bir kriz de yaşanmadı.

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Üst düzey bir hükümet yetkilisi, "Kuroda çok iyi bir iş çıkarıyor. Bence Abe ona güveniyor" dedi.

Abe, Ocak ayında parlamentoya yaptığı bir konuşmada bir sonraki BOJ başkanının, Kuroda'nın başlattığı ultra genişlemeci politikayı devam ettirecek birisi olması gerektiğini belirtti. Şubat ayında yapılan bir başka oturumda da Abe, Kuroda'nın politikalarının istihdamı ve büyümeyi desteklediğini söyleyerek Kuroda'yı övdü.

Totan Research baş ekonomisti Izuru Kato, ekonomik toparlanmanın ivme kazandığı bir dönemde hükümetin önceliğinin statükoyu devam ettirmek olacağını söyledi.

Kato, "Hükümet BOJ'un devasa varlık alım programının, hükümetin borçlanma maliyetlerini çok düşük tutmasından mutlu" dedi.

"Kuroda olmasa bile (yeni başkan) şu anki programdan çıkmayacak birisi olacak."

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