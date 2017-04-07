Dolar ABD verisiyle gitti geldi!

Güne 3.71 seviyesinden başlayan dolar fiyatları, ABD'nin sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği füze saldırısının ardından 3.75 seviyesinin üzerini test ederken ABD'den gelen veri ile geriledi. Dolar/TL beklentilerin çok altında gelen ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası 3.72 seviyesinin altını gördü.

Güne 3.71 seviyelerinde başlayan ve bu civarda dalgalanan kur, ABD'nin Esad rejimi hedeflerine 50'den fazla Tomahawk füzesi ile saldırmasının ardından 3.75 seviyesini test etti. Dolar kuru ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi 3.7328 seviyesinde işlem görürken, beklentilerin çok altında gelen veri sonrası 3.7190 seviyesine geriledi. Kur saat 16.26 itibarıyla 3.7284 seviyesinde işlem gördü. Euro/TL ise, aynı saatlerde 3.9610 seviyesinde işlem gördü.

DOLARDA ETKİSİ SINIRLI OLDU

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Veri ABD dolarında sınırlı bir güç kaybına neden olmuş görünüyor. Dolar endeksi 100.7 seviyesinden 100.5 seviyesine gerilerken, EURUSD paritesinde çok sınırlı bir yükselişin ardından tekrar aynı seviyesine döndüğü görülüyor. İçeride ise dolar kuru 3.72 sınırına doğru geri çekilirken, tekrar 3.73 seviyesine yükseldiğini izliyoruz" dedi.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

KRİTİK VERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre tarım dışı istihdam Mart'ta 98 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 4.7'den yüzde 4.5'e geriledi. İşsizlik oranı böylece Mayıs 2007'den beri en düşük seviyeye indi.

Beklenti istihdamın 180 bin artması, işsizlik oranının yüzde 4.7 olmasıydı. Şubat ayı istihdam verisi 235 binden 219 bine revize edildi. Ortalama saatlik ücretler bu dönemde yüzde 0.2 ile beklentiye paralel artyı. Ücretlerde yıllık artış da beklendiği gibi yüzde 2.7 oldu.

##$HABER_1437877$##

ABD SURİYE'Yİ VURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırının ardından Suriye hükümetine ait bir hava üssüne füze saldırısı talimatı verdi ve ABD 59 Tomahawk füzesiyle Suriye'de Shayrat Hava Üssü'nün farklı noktalarını vurdu.

Saldırının gece TSİ 03.40 civarında gerçekleştiği ve 59 Tomahawk füzesiyle Shayrat Hava Üssü'nün farklı noktalarının vurulduğu açıklandı.

Trump, ABD'nin Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a karşı "hayati ulusal güvenlik çıkarlarını" korumak adına hareket ettiğini belirtti.

Rusya tarafından gelen açıklamalarda ise ABD'nin hava saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtilerek, "Hava saldırıları ABD-Rusya ilişkilerine önemli zarar verdi" denildi.

##$HABER_1437873$##

RİSKLER ARTTI

Stratejist Gizmen Nalbantlı, "Sabah saatlerinde Pentagon, Suriye rejimine Şayrat Hava Üssü'ne 59 Tomahawk füzesi fırlattıklarını açıkladı. Ortadoğu’dan gelen haberler sonrası kurda 3.75 seviyesine kadar yükseliş görüldü. Saldırı sonrası açıklama yapan Rus haber ajansı, Suriye hava üssünün ciddi hasar aldığı ve tüm uçakların kullanılamaz hale geldiği belirtti. Saldırı sonrası Kremlin, Bu saldırının egemen bir devletin uluslararası haklarının ihlali olduğunu belirtti. Numan Kurtulmuş ise saldırıyı olumlu karşıladıklarını ve bölgenin güvenli ilan edilmesi için BM'nin katkı sağlaması gerekiğini ifade etti" şeklinde belirtti.

Nalbantlı değerlendirmelerine şunları ekledi: "Kurdaki hareketin dışında altın ve petrol fiyatlarında da yükseliş görüldü. Gram altın hem ons hem de kurdaki yükseliş ile birlikte rekor tazelerken, petrol fiyatları yüzde 1 yükseldi.

Kurda ise ilk tepki sonrası 3.73 bölgesindeki hareket devam ediyor. FED’in bilançosunu küçültme beklentisi küresel piyasalarda doların güçlenmesini sağlarken içeride referandum ve bugün yaşanan saldırı sonrası jeopolitik risklerin artması kurdaki hareketi devam ettirebilir. 3.7250-3.7300 bölgesi kritik. Bu bölgenin üzerinde haftayı kapatmamız durumunda önümüzdeki hafta 3.7820-3.80 bölgesinin görülebileceğini düşünüyorum"

DOLARDAN KAÇAN YENE SIĞINDI

ABD doları, ABD'nin Suriye'de bir hava üssüne gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Suriye savaşında keskin bir hızlanma görüleceği endişeleri üzerine güvenli liman olarak görülen Japon yeni karşısında değer kaybetti.

##$HABER_1437872$##

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki hareketini izleyen dolar endeksi hafif bir kayıpla 100.66 seviyesine gerilerken, haftalık bazda yüzde 0.3 artıda.

Dolar, jeopolitik gerginliğin arttığı dönemlerde veya risk iştahının azaldığı dönemlerde yükselen yen karşısında da erken saatlerdeki kazançlarını geri vererek yüzde 0.3 değer kaybıyla 110.44 yenden işlem gördü. Dolar, yen karşısında haftalık yüzde 0.8 aşağıda.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR