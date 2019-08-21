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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi

21.08.2019 - 10:52
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi geriledi | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,33 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,33 gerilerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,32 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,98 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,27, imalat sanayi sektöründe yüzde 2,36 düşüş görüldü.

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EN FAZLA DÜŞÜŞ BİLGİSAYARLARLA ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERDE

Temmuzda bir önceki aya göre en fazla düşüş yüzde 4,41 ile bilgisayarlarla elektronik ve optik ürünler, yüzde 4,14 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, yüzde 4,10 ile içecek ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 3,03, diğer mamul eşyalar yüzde 0,25 ile geçen aya göre endeksin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre temmuzda en fazla aylık düşüş yüzde 2,92 ile sermaye mallarında görüldü. 


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