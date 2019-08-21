Trump: Çin'le yüzleşmek zorundayız | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, "ABD'ye kısa vadeli zarar vermesine rağmen ticaret konusunda Çin'le yüzleşmek zorundayız" şeklinde değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülke ekonomisine kısa vadede zarar verecek olsa bile ticaret konusunda Çin'le yüzleşmek zorunda olduklarını söyleyerek, Beijing'in Washington'u on yıllardır aldattığını ifade etti.

Trump hükümetin 8 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağını Tayvan'a satışını onaylamasından birkaç saat önce dün açıklamada bulundu. Beijing'i kızdırabilecek bu adım kısa sürede ticaret anlaşmasına varılma umutlarını daha da azaltabilir.

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Bundan bir gün önce de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'in hassasiyet gösterdiği başka bir konuya temas ederek, Beijing'i protesto gösterilerine verdiği tepkide Hong Kong'un yasalarının bütünlüğüne saygı duymaya çağırdı.

Trump, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in Beyaz Saray ziyareti sırasında gazetecilerin Çin'den ithal ürünlere getirilen gümrük vergisi hakkındaki sorularına, "Birinin Çin konusunda sorumluluk alması gerekiyordu" cevabını verdi ve "Bu yapılması gereken bir şeydi. Tek fark bunu yapan benim" şeklinde ekledi.

Trump "Çin, bu ülkeyi 25 yıldır, daha uzun süredir kazıklıyor, bu kısa vadede ülkemiz için iyi ya da kötü olsa da vakti geldi. Uzun vadede birinin bunu yapması şart” dedi.