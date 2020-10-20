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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı

20.10.2020 - 11:48
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi arttı | Ekonomi Haberleri

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,08 arttı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 4,5, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,05 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,3, ara malında yüzde 3,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,12, sermaye malında yüzde 3,03, enerjide yüzde 0,68, artış olarak kayıtlara geçti.

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Aylık bazda diğer mamul eşyalarda yüzde 1,88, tütün ürünlerinde yüzde 0,70, kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 0,68, artış gerçekleşti. Metal cevherleri yüzde 6,36, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,39, tekstil ürünleri yüzde 3,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 34,47, imalatta yüzde 33,13 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; dayanıklı tüketim malında yüzde 39,59, sermaye malında yüzde 39,21, dayanıksız tüketim malında yüzde 32,16, ara malında yüzde 32,02 artış, enerjide yüzde 23,23 azalış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 23,23 azalış kaydedildi. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 52,84, tütün ürünleri yüzde 41,22, makine ve ekipmanlar yüzde 41,22 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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