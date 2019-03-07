‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Sonraki Haber › İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz

Yunanistan 2018'de büyüdü

07.03.2019 - 17:05
Yunanistan 2018'de büyüdü | Ekonomi Haberleri

Yunanistan'da ekonominin 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,9 oranında büyüdüğü bildirildi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), 2018 yılı mevsim etkisinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, ekonomik büyüme yıllık bazda bakıldığında yüzde 2'lik büyüme hedefini ise yakalayamadı. Ülkede GSYH 190,8 milyar Euro'ya ulaştı.

Büyümede, tüketim harcamaları yüzde 0,3 artış gösterirken, hükümet harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 2,5 geriledi. Söz konusu dönemde ihracatta yüzde 8,7, ithalatta ise yüzde 4,2'lik artış gerçekleşti.

SON ÇEYREKTE DARALMA

Öte yandan 2018'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1'lik daralma gerçekleşti. Yaklaşık 2,5 yıldır devam eden çeyrek bazdaki GSYH artışı ise geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,1'lik daralma ile sona ermiş oldu.

##$HABER_1453366$##

Daralmada, yüzde 0,2'lik düşüş gösteren tüketim harcamaları ve yüzde 3,6 azalan brüt sabit sermaye oluşumu etkili oldu. Söz konusu dönemde ihracat, yüzde 1,8 artış gösterirken, ithalat ise yüzde 7,8 oranında düşüş gösterdi.

Yunanistan'da hükümet 2018 yılında yüzde 2, AB Komisyonu ise yüzde 2,1 büyüme hedefliyordu. Ülkede ekonomik kriz döneminde yaklaşık yüzde 25 oranında daralma gerçekleşmişti. 


‹ Önceki Haber Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı Sonraki Haber › İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.538 Değişim: -0,73% Hacim : 6.231 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.874 08.03.2019 Yüksek 102.464
Açılış: 102.337
5,4440 Değişim: -0,50%
Düşük 5,4303 09.03.2019 Yüksek 5,4887
Açılış: 5,47125
6,1180 Değişim: -0,15%
Düşük 6,1004 09.03.2019 Yüksek 6,1553
Açılış: 6,1272
227,55 Değişim: 0,61%
Düşük 225,49 08.03.2019 Yüksek 228,39
Açılış: 226,16
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.