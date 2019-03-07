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İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz

07.03.2019 - 17:11 | Son Güncelleme :
İsmail Gülle: Bavul ticaretini kayıt altına alıyoruz | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, "Kamuoyunda bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde ve lojistik firmalarınca taşınan malları kapsayan ihracatı kayıt altına alıyoruz" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı yazılı açıklamada ihracatın artırılması ve bütün boyutlarıyla kayıt altına alınması için başlattıkları çalışmanın yeni bir aşamaya geldiğini belirtti. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin dinamik, hızlı ve nokta atışı politika üretebildiğini, ilettikleri taleplere süratle verilen cevaplar ve alınan sonuçların kendilerinin en önemli güç kaynakları olduğunu vurgulayan Gülle, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan önderliğinde, kamuoyunda bavul ticareti olarak bilinen, yolcu beraberinde ve lojistik firmalarınca taşınan malları kapsayan ihracatı kayıt altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülle, geçen yıl Türkiye'de yapılan bavul ticaretinin toplam 4,6 milyar dolar olarak hesaplandığına anımsattı.

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Laleli'nin, hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin mikro ihracat anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Gülle, şöyle devam etti: "Sayıları 7 bine ulaşan esnafımızın artık kayıtlı birer ihracatçı olmasının önü açılmış durumda. Artık bavul ticaret rakamının azalarak, yerini kayıtlı mikro ihracata bırakmasının tam zamanıdır. Bu sayıdaki esnafımızın ihracat ailesine katılmaları hem kendi işlerini büyütmelerinin yolunu açacak, hem de ülkemiz ihracatını artırma adına önemli bir katkı sağlayacak."

"9 MİLYAR DOLARLIK İHRACATI KAYIT ALTINA ALDIK"

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018'le birlikte ihracat rakamlarının Özel Ticaret Sistemi'ne göre açıklanmasının yanı sıra serbest bölgelerden yapılan ticaretin de dahil edildiği Genel Ticaret Sistemi'ne göre de hesaplandığını hatırlattı.

Bu sayede ocak ve şubat aylarında, her ay yaklaşık 700 milyon dolar olmak üzere 1,4 milyar dolarlık ihracatı artık ölçebildiklerini belirten Gülle, Genel Ticaret Sistemi olarak adlandırılan bu sisteme göre 2018 yılının geneline bakıldığında 9 milyar dolarlık ihracat rakamının artık kayıt altına alındığını ifade etti.

Gülle, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da Türkiye'nin serbest bölgelerden yaptığı ihracatın, hangi boyutlara ulaştığı ve serbest bölgelerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. TİM olarak bavul ve kargo ticaretinin kayıt altına alınması için oluşturulan 'Geçici Depolama Yerinden İhracat' sisteminde işlemlerin yapılmasında izlenecek yolu içeren bir broşür hazırladık. Altı adımda prosedürleri gösteren bu broşürler, başta Laleli olmak üzere Merter, Osmanbey, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve ülkemizin tamamında bu şekilde çalışan tüm ihracatçılarımızla paylaşılacak." 


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