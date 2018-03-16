Yılın ilk sanayi üretimi açıklandı

İmalat sanayi üretimi ocak ayında yıllık yüzde 12,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,6 arttı