‹ Önceki Haber Yılın ilk sanayi üretimi açıklandı Yılın ilk sanayi üretimi açıklandı Sonraki Haber › Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı

Dış ticaret endeksleri açıklandı

16.03.2018 - 10:31

İhracat birim değer endeksi, bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 7,2, ithalat birim değer endeksi de yüzde 10,8 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Endeks, aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,6 geriledi. Yakıtlarda ise yüzde 17,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,1 artış gösterdi. 

İthalat birim değer endeksi söz konusu dönemde yüzde 10,8 arttı. Endeks, 2017 Ocak'a göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,2, yakıtlarda yüzde 23,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,8 artış gösterdi. 

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

##$HABER_1444755$##

İhracat miktar endeksi ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 arttı. Endeksin aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,2 yükselirken, yakıtlarda yüzde 26,7 azaldı. 

İthalat miktar endeksi ise bu dönemde yüzde 24,5 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 69,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 19 artış gösterirken, yakıtlarda yüzde 8,4 geriledi. 

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, 2017 Aralık'ta 150 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azalarak ocakta 145,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ocak ayında 129,5 olan ihracat miktar endeksi yüzde 0,2 azalarak, bu yılın ocak ayında 129,2 olarak gerçekleşti. 

Geçen yılın aralık ayında 154,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,3 artarak 2018 Ocak'ta 157,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın ocak ayında 116 olan ithalat miktar endeksi yüzde 25,1 artışla 2018'in Ocak ayında 145,1'e çıktı. 

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2017 Ocak'ta 107,7 olan dış ticaret haddi 3,5 puan azalarak 2018'in aynı ayında 104,2'ye geriledi. 


Etiketler

  • imalat sanayisi
  • dış ticaret endeksleri
  • İthalat birim değer endeksi
‹ Önceki Haber Yılın ilk sanayi üretimi açıklandı Yılın ilk sanayi üretimi açıklandı Sonraki Haber › Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.188 Değişim: -0,01% Hacim : 2.209 Mio.TL Son veri saati : 14:04
Düşük 116.876 16.03.2018 Yüksek 117.853
Açılış: 117.611
3,9157 Değişim: 0,51%
Düşük 3,8932 16.03.2018 Yüksek 3,9196
Açılış: 3,89565
4,8277 Değişim: 0,62%
Düşük 4,7920 16.03.2018 Yüksek 4,8315
Açılış: 4,79785
166,28 Değişim: 0,85%
Düşük 164,73 16.03.2018 Yüksek 166,43
Açılış: 164,89
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.