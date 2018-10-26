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Yılın en büyük yabancı yatırımı

26.10.2018 - 10:25 | Son Güncelleme :
Yılın en büyük yabancı yatırımı | Ekonomi Haberleri

OYAK ve Uzak Doğulu çimento üreticisi Taiwan Cement Corporation (TCC) çimento sektöründe ortaklık kurma kararı alırken; taraflar arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre OYAK Çimento'nun yüzde 40 hissesi yaklaşık 640 milyon dolar bedelle TCC'ye devredilecek.

 

OYAK Çimento bünyesinde Aslan Çimento, Adana Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento, Ünye Çimento, Denizli Çimento ve OYAK Beton Sanayi bulunuyor.

OYAK Çimento'nun iştirakleri tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi konumundaki OYAK ve Uzak Doğu'nun önde gelen çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation'ın uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirmek amacıyla ortaklık kurmaya karar verdiği belirtildi.

OYAK ile TCC arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre; OYAK'ın yüzde 100 sahibi olduğu OYAK Çimento hisselerinin toplam 1.6 milyar dolar değer üzerinden yüzde 60'ının OYAK'ta kalması ve kalan yüzde 40'ının yaklaşsık 640 milyon dolar TCC'ye devredilmesi kararlaştırıldı.

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DÜNYA MARKASI OLMA HEDEFİ

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Yurtdışı piyasalarınca ülke ekonomimize duyulan güvenin bir göstergesi olarak, OYAK ve TCC arasında tesis edilen iş birliğinin, önümüzdeki dönemde uluslararası arenada büyüme hedeflerimize ve ülke menfaatlerimize uygun olarak gerek çimento gerekse diğer iş kollarında yapılacak yatırımlara olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.


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