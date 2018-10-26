Kripto para Petro gelecek hafta satışa sunulacak | Bitcoin Haberleri

Venezuela Devlet Başkan Yardımcı El Aissami, kripto para birimi Petro'nun satışının 29 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Venezuela'da Ekonomiden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, Venezuela'daki VTV kanalında canlı yayında konuştu. El Aissami, kripto paranın satışının dolar, avro ya da yuan gibi çevrilebilir yabancı paraların yanı sıra Bitcoin, Ethereum ve Nem'in de aralarında olduğu diğer dijital paralarla da yapılabileceğini duyurdu.

El Aissami kayıtlı Petro satın alıcılarının sertifikalarının da dağıtımının yapılacağını kaydetti.

Petro işlemlerinin resmi internet sitesinden gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan El Aissami, bu para birimi ile ödeme ve birikim seçeneklerinin ise kasım ayında devreye gireceğini aktardı.

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PETRO İLE 500 MİLYON DOLARI AŞKIN KONTRAT İMZALANDI

Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami, hükümetin bundan böyle Petro ile ödeme yapmaya muktedir olduğunu vurguladı.

Şimdiye kadar 500 milyon doları aşan değerde kontratlar imzaladıklarına ve bundan böyle hükümetin Petro ile ödemeler yapmaya muktedir olduğuna değinen El Aissami, bu nedenle ülkedeki ulusal ya da uluslararası firmalara ticarette bu parayı kabul etmeleri çağrısında bulundu.

AİR EUROPA'YA PETRO DESTEĞİ

El Aissami ayrıca, havayolu şirketi Air Europa ile de iş birliğine gideceklerini, bu firmanın yapacağı işlemlerin Petro ile destekleneceğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington yönetiminin "finansal ablukası" ile mücadele için hükümetin kripto para Petro'yu basacağını 2017 yılı sonlarında duyurmuştu.

Petro'nun, şubat ayında yapılan ön satışlarında ise 735 milyon dolar rakamına ulaşıldığı açıklanmıştı.