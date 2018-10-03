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‘Yerli Üretim’ logosu kullanımı zorunlu oldu

03.10.2018 - 10:47
‘Yerli Üretim’ logosu kullanımı zorunlu oldu

Üretim yeri Türkiye olan ve perakende olarak satışa sunulan ürünlerde ‘Yerli Üretim’ logosu kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından bugünden itibaren zorunlu hale geldi.

Logonun haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası uygulanacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın geçtiğimiz ay tanıtımını yaptığı ‘Yerli Üretim’ logosu raflarda yerini alıyor.

Logo kullanımı 15 günlük geçiş sürecinin ardından bugünden itibaren zorunlu hale geldi.

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Ticaret Bakanlığı’nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yaptığı düzenleme kapsamında etiket ve listelerde malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih yanında üretim yeri Türkiye olan mallar için ‘Yerli Üretim Logosu’ da yer alacak.

AYKIRI KULLANIM CEZASI ETİKET BAŞINA 274 LİRA

Haksız ve yersiz olarak mevzuata aykırı şekilde kullanımının tespiti halinde, ilgililer hakkında fiyat etiketine ilişkin aykırılıklar için etiket başına 274 lira idari para cezası kesilecek. 
Bunun yanında Reklam Kurulu tarafından reklamın yayımlandığı mecraya göre 6 bin 900 lira ile 276 bin 345 lira aralığında idari para cezası uygulanacak.


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